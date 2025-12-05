अयोध्या में महंत को जला कर मारने की कोशिश, आधी रात खिड़की काटकर कमरे में आग का गोला फेंका…हनुमानगढ़ी में हड़कंप

बता दें कि हनुमानगढ़ी के वसंतीय पट्टी स्थित गोविंदगढ़ में महेश योगी का आश्रम है। बीती रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने आश्रम के पिछले हिस्से में स्थित लोहे की जाली काटकर अंदर आग का गोला फेंक दिया। फिलहाल आग को समय रहते बुझा लिया गया है, और कोई जनहानि नहीं हुई, पूरे कमरे में पेट्रोल की गंध आ रही थी। घटना के समय महेश योगी आश्रम में सोए थे, उनके शिष्य आश्रम के दूसरे हिस्से में रहते हैं। आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को कमरे के पीछे से कटी ग्रिल और पेट्रोल जैसी गंध के निशान भी मिले हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान में जुटी है, साइबर और फॉरेंसिक टीमें भी जांच में जुटी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों की तलाश की जा रही है।