इनसाइड स्टोरी: अयोध्या के राम मंदिर को बनाने में क्या-क्या लगा? 4,000 मजदूर, 5 साल 1,800 करोड़ रुपये और…

5वीं सदी के नागरा स्टाइल के आर्किटेक्चर और डिजाइन में बने मुख्य कॉम्प्लेक्स में गर्भ गृह के अलावा 5 मंडप (हॉल) हैं। ये कीर्तन और प्रार्थना मंडप हैं जो अलग-अलग सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों के लिए हैं। मुख्य मंदिर परिसर के बाहर दो मंजिला परकोटा (बाहरी दीवार) है, जो लगभग 750 मीटर लंबा और 14 फीट मोटा है। ग्राउंड फ्लोर पर अलग-अलग देवताओं- सूर्य, शिव, भगवती, गणेश, हनुमान और माता अन्नपूर्णा को समर्पित 6 मंदिर हैं। इसके अलावा 7 ऋषियों, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि, अगस्त्य, निषाद राज, अहिल्या और माता शाबरी के सप्त मंदिर भी हैं। जिन्होंने भगवान राम के जीवन में अहम भूमिका निभाई।