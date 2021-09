अयोध्या. उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। अयोध्‍या में राम मंदिर निर्माण तेजी से जारी है। इस बीच तपस्‍वी छावनी के जगदगुरु परमहंस आचार्य महाराज ने एक ऐलान कर सबको चौंका दिया। परमहंस आचार्य ने कहाकि, भारत को 'हिंदू राष्ट्र' घोषित किया जाए नहीं तो जल समाधि ले लूंगा।

तपस्‍वी छावनी जगदगुरु परमहंस आचार्य महाराज ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग है और ऐसा न करने पर जल समाधि की चेतावनी दी है। परमहंस आचार्य ने कहाकि, मेरी मांग है कि 2 अक्टूबर तक भारत को 'हिंदू राष्ट्र' घोषित कर दिया जाए नहीं तो मैं सरयू नदी में जल समाधि ले लूंगा। इसके साथ ही आचार्य ने केंद्र सरकार से मांग की कि, मुसलमानों और ईसाइयों की राष्ट्रीयता तुरंत समाप्त कर दी जाए।

इससे पूर्व परमहंस आचार्य ने आम आदमी पार्टी (आप) और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा था। जब दोनों पार्टियों ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की खरीदी गई जमीन पर सवाल उठाए थे तो उन्‍होंने ट्रस्ट पर लगे आरोपों को गलत बताते हुए सपा और आप पर 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा करने की बात कही थी।

Ayodhya | I demand that India should be declared a ‘Hindu Rashtra’ by Oct 2 or else I'll take Jal Samadhi in river Sarayu. And Centre should terminate nationality of Muslims & Christians: Jagadguru Paramhans Acharya Maharaj (28.09) pic.twitter.com/QMAIkd6tLZ