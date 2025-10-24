Ayodhya News: अयोध्या की ‘स्मैक रानी’ गिरफ्तार: 53 ग्राम स्मैक के साथ पुलिस की बड़ी कार्रवाई

थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने परिक्रमा मार्ग-भी गई होती विशेष गश्त के दौरान संदिग्ध महिला पर नजर रखी। बड़ी छावनी मोड़ पर टीम ने घेराबंदी की और संदिग्ध को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 53 ग्राम स्मैक बरामद हुई , यह वही “ज़हर” है जो कथित रूप से युवाओं की नसों में जहर बनकर बह रहा था। गिरफ्तार महिला की पहचान सावित्री सोनी पत्नी बसंत सोनी, निवासी ब्लॉक नंबर 64, कमरा 1021, काशीराम कॉलोनी, थाना कोतवाली अयोध्या के रूप में हुई है। पुलिस का दावा है कि वह लंबे समय से स्थानीय नशे के कारोबार में सक्रिय रही है।