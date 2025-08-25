अयोध्या में दो शातिर अपराधियों की खुली हिस्ट्रीशीट, लगा गैंगस्टर होगी निगरानी

जानकारी के मुताबिक राहुल मौर्य कोट सराय क्षेत्र का निवासी है, जबकि दूसरा आरोपी राजकुमार फत्तेपुर रायपुर का रहने वाला है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, दोनों पर चोरी और चोरी के माल की खरीद-फरोख्त से संबंधित कुल दस, दस मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से तीन मुकदमे इनायतनगर थाने, दो रौनाही थाने, तीन खण्डासा थाने, एक कोतवाली अयोध्या और एक पूराकलंदर थाने में दर्ज हैं। इसके अलावा, दोनों आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। SSP डॉ. गौरव ग्रोवर ने बताया कि दोनों शातिर अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलकर उनकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। संगठित अपराध में लिप्त होने पर राहुल मौर्य और राजकुमार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस की इस कारवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा है।