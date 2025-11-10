Patrika LogoSwitch to English

राम मंदिर ध्वजारोहण: कितनी बजे रहेगा शुभ मुहूर्त? ध्वज से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आई सामने

Ram Temple Flag Hoisting: राम मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की जा रही है। जानिए ध्वज से जुड़ी क्या बड़ी जानकारी सामने आई है।

अयोध्या

image

Harshul Mehra

Nov 10, 2025

preparations underway to make flag hoisting ceremony at ayodhya ram temple historic event

राम मंदिर ध्वजारोहण: कितनी बजे रहेगा शुभ मुहूर्त? फोटो सोर्स-IANS

Ram Temple Flag Hoisting: उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की जा रही है। सोमवार को इस बात की जानकारी राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने दी।

ध्वजारोहण को लेकर विशेष तैयारी

राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा, "राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। PM मोदी के कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की जा रही है। PM मोदी राम मंदिर परिसर में आएं और सभी निर्माण कार्यों को देखें। सभी कार्यक्रमों को सुझाव के रूप में PM कार्यालय भेजा जाएगा, उसके बाद वहां से जो निर्देश आएगा, उसके मुताबिक ही काम होगा।"

'राम मंदिर निर्माण के ज्यादातर कार्य पूरे'

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, "राम मंदिर निर्माण के ज्यादातर कार्य अब पूरे हो रहे हैं। पौधारोपण और सौंदर्य पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण निर्णय संग्रहालय का है, जिससे जुड़े एक एग्रीमेंट को अंतिम रूप हम प्रदान करेंगे। उस एग्रीमेंट के तहत IIT चेन्नई की सहायक संस्था 'प्रवर्तन' को संग्रहालय की टेक्नोलॉजी और डिस्प्ले का कार्य सौंपा जा रहा है।'' उन्होंने कहा कि शुरुआती अनुमान के मुताबिक यह एग्रीमेंट करीब 50 करोड़ रुपए का होगा।

6 मंदिरों के शिखर पर ध्वज लहराएगा

उन्होंने कहा कि लक्ष्मण और परकोटा के 6 मंदिरों के शिखर पर ध्वज लहराएगा। ध्वज के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया गया है। ये ध्वज केसरिया रंग का होगा जिस पर 'ओम' लिखा होगा। मिश्रा ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम करीब 3 घंटे का होगा। 12 से 12.30 बजे के बीच ध्वजारोहण के लिए शुभ मुहूर्त है। जो लोग आमंत्रित हो रहे हैं, उन्हें भगवान के दर्शन की सुविधा PM मोदी के जाने के बाद दी जाएगी। अन्य श्रद्धालु जो आएंगे उनको अगले दिन से दर्शन हो सकेंगे। 25 नवंबर के दिन उन्हें दर्शन प्राप्त नहीं हो सकेंगे।

Published on:

10 Nov 2025 03:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / राम मंदिर ध्वजारोहण: कितनी बजे रहेगा शुभ मुहूर्त? ध्वज से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आई सामने

