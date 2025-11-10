राम मंदिर ध्वजारोहण: कितनी बजे रहेगा शुभ मुहूर्त? ध्वज से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आई सामने

उन्होंने कहा कि लक्ष्मण और परकोटा के 6 मंदिरों के शिखर पर ध्वज लहराएगा। ध्वज के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया गया है। ये ध्वज केसरिया रंग का होगा जिस पर 'ओम' लिखा होगा। मिश्रा ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम करीब 3 घंटे का होगा। 12 से 12.30 बजे के बीच ध्वजारोहण के लिए शुभ मुहूर्त है। जो लोग आमंत्रित हो रहे हैं, उन्हें भगवान के दर्शन की सुविधा PM मोदी के जाने के बाद दी जाएगी। अन्य श्रद्धालु जो आएंगे उनको अगले दिन से दर्शन हो सकेंगे। 25 नवंबर के दिन उन्हें दर्शन प्राप्त नहीं हो सकेंगे।