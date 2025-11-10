सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर के फरीदाबाद वाले घर से 300 किलो RDX मिला; AK-56 और कारतूस भी बरामद; आतंकियों से कनेक्शन?

पुलिस को छापेमारी के दौरान 14 बैग मिले, जिनमें 300 किलो RDX, एक AK-56 राइफल, 5 लीटर केमिकल, 84 कारतूस और 2 ऑटोमैटिक पिस्टल थी। रेड के दौरान मौके पर 10 से 12 गाड़ियां पहुंचीं। अब पुलिस इस मामले की जांच जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात इन 4 राज्यों के संभावित कनेक्शन के आधार पर कर रही है। पुलिस को शक है कि डॉक्टर का कनेक्शन आतंकियों से हो सकता है।