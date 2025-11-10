Patrika LogoSwitch to English

सहारनपुर

सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर के फरीदाबाद वाले घर से 300 किलो RDX मिला; AK-56 और कारतूस भी बरामद; आतंकियों से कनेक्शन?

Crime News: सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर के फरीदाबाद वाले घर से 300 किलो RDX मिला है। पुलिस को शक है कि डॉक्टर का कनेक्शन आतंकियों से हो सकता है।

less than 1 minute read
Google source verification

सहारनपुर

image

Harshul Mehra

Nov 10, 2025

300 kg rdx recovered from doctor room in faridabad suspecting links to terrorists ak 56 rifle also found saharanpur

सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर के फरीदाबाद वाले घर से 300 किलो RDX मिला।

Crime News: हरियाणा के फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर पर छापेमारी के दौरान जम्मू-कश्मीर पुलिस ने करीब 300 किलो RDX समेत बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। इसके साथ ही पुलिस को AK-56 राइफल और कारतूस भी मिले हैं।

डॉक्टर आदिल अहमद के घर से 300 किलो RDX बरामद

डॉक्टर की पहचान आदिल अहमद के रूप में हुई है। उसे 7 नवंबर को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान डॉक्टर आदिल ने फरीदाबाद स्थित घर में विस्फोटक छिपाकर रखने की बात कबूल की।

3 महीने पहले फरीदाबाद में किराए पर लिया था कमरा

जानकारी के अनुसार, डॉ. आदिल अहमद ने करीब 3 महीने पहले फरीदाबाद में किराए पर एक कमरा लिया था। बताया जा रहा है कि वह वहां रहता नहीं था, बल्कि कमरे का इस्तेमाल सिर्फ सामान रखने के लिए करता था।

300 किलो RDX, एक AK-56 राइफल, 5 लीटर केमिकल बरामद

पुलिस को छापेमारी के दौरान 14 बैग मिले, जिनमें 300 किलो RDX, एक AK-56 राइफल, 5 लीटर केमिकल, 84 कारतूस और 2 ऑटोमैटिक पिस्टल थी। रेड के दौरान मौके पर 10 से 12 गाड़ियां पहुंचीं। अब पुलिस इस मामले की जांच जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात इन 4 राज्यों के संभावित कनेक्शन के आधार पर कर रही है। पुलिस को शक है कि डॉक्टर का कनेक्शन आतंकियों से हो सकता है।

सहारनपुर में प्रैक्टिस कर रहा था डॉक्टर

जानकारी के अनुसार, आदिल पहले अनंतनाग के GMC में डॉक्टर के रूप में कार्यरत था। साल 2024 में उसने इस्तीफा देकर सहारनपुर में प्रैक्टिस शुरू की थी।

Updated on:

10 Nov 2025 11:11 am

Published on:

10 Nov 2025 10:31 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर के फरीदाबाद वाले घर से 300 किलो RDX मिला; AK-56 और कारतूस भी बरामद; आतंकियों से कनेक्शन?

