सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर के फरीदाबाद वाले घर से 300 किलो RDX मिला; AK-56 और कारतूस भी बरामद; आतंकियों से कनेक्शन?

सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर के फरीदाबाद वाले घर से 300 किलो RDX मिला।
Crime News: हरियाणा के फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर पर छापेमारी के दौरान जम्मू-कश्मीर पुलिस ने करीब 300 किलो RDX समेत बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। इसके साथ ही पुलिस को AK-56 राइफल और कारतूस भी मिले हैं।
डॉक्टर की पहचान आदिल अहमद के रूप में हुई है। उसे 7 नवंबर को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान डॉक्टर आदिल ने फरीदाबाद स्थित घर में विस्फोटक छिपाकर रखने की बात कबूल की।
जानकारी के अनुसार, डॉ. आदिल अहमद ने करीब 3 महीने पहले फरीदाबाद में किराए पर एक कमरा लिया था। बताया जा रहा है कि वह वहां रहता नहीं था, बल्कि कमरे का इस्तेमाल सिर्फ सामान रखने के लिए करता था।
पुलिस को छापेमारी के दौरान 14 बैग मिले, जिनमें 300 किलो RDX, एक AK-56 राइफल, 5 लीटर केमिकल, 84 कारतूस और 2 ऑटोमैटिक पिस्टल थी। रेड के दौरान मौके पर 10 से 12 गाड़ियां पहुंचीं। अब पुलिस इस मामले की जांच जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात इन 4 राज्यों के संभावित कनेक्शन के आधार पर कर रही है। पुलिस को शक है कि डॉक्टर का कनेक्शन आतंकियों से हो सकता है।
जानकारी के अनुसार, आदिल पहले अनंतनाग के GMC में डॉक्टर के रूप में कार्यरत था। साल 2024 में उसने इस्तीफा देकर सहारनपुर में प्रैक्टिस शुरू की थी।
बड़ी खबरेंView All
सहारनपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग