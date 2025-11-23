Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले होगा ट्रैफिक डायवर्जन; 16 जिलों पर सीधा असर! इन रास्तों पर नो एंट्री

Ayodhya Ram Temple Flag Hoisting: राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले ट्रैफिक डायवर्जन होगा। जिसका असर 16 जिलों पर पड़ेगा। जानिए कौन से रास्ते पूरी तरह से बंद रहेंगे?

2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Harshul Mehra

Nov 23, 2025

traffic diversions will implemented before ayodhya ram temple flag hoisting ceremony know route map

राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले होगा ट्रैफिक डायवर्जन; 16 जिलों पर सीधा असर। फोटो सोर्स-AI

Ayodhya Ram Temple Flag Hoisting: अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम 25 नवंबर (मंगलवार) को होना है। ध्वजारोहण समारोह को लेकर शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा।

ट्रैफिक पर रोक और रूट डायवर्जन

23 नवंबर (रविवार) की आधी रात से भारी गाड़ियों के अयोध्या में आने पर रोक लगा दी जाएगी। अधिकारियों ने गाड़ियों के आने-जाने को अच्छे से मैनेज करने और मंदिर के आस-पास भीड़ कम करने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन का इंतजाम किया है।

किन 16 जिलों पर पड़ेगा असर?

इस ट्रैफिक डायवर्जन का सीधा असर आसपास के लगभग 16 जिलों पर पड़ेगा। इनमें अयोध्या, फैजाबाद, अंबेडकरनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, रायबरेली, श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर शामिल हैं। इन जिलों से रोजाना हजारों श्रद्धालु और आम यात्री अयोध्या की ओर यात्रा करते हैं। ऐसे में डायवर्जन लागू होने के बाद उन्हें अपने नियमित रूट को बदलना होगा।

अयोध्या में किन रास्तों पर पूरी तरह से रहेगी रोक?

श्रीरामजन्मभूमि परिसर में होने वाले विशेष ध्वजारोहण कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने भारी भीड़ की संभावना जताई है। शादी–ब्याह का पीक सीजन होने के कारण शहर में वाहनों का दबाव बढ़ना तय माना जा रहा है।

अयोध्या ट्रैफिक डायवर्जन – सेक्टर-वार जानकारी

पॉइंट / रूटस्थितिविवरण
घरसू–गूंजड टौरप्रवेश बंदयहां से अयोध्या में एंट्री सिर्फ उन्हीं वाहनों की होगी जिनके पास पास/परमिट होगा। बाकी सभी को रोका जाएगा।
अब्दुल्लाहनगर रोडडायवर्जन लागूइस रूट से आने वाले वाहन कुड़ाकांदरपुर → अहिरनी की सामरा → टेढ़ारा → जलालपुर की ओर भेजे जाएंगे।
महोबरा अंडरपासएंट्री बंदअयोध्या की ओर जाने वाले सभी वाहनों पर रोक।
बीयू नं-04एंट्री बंदसाकेत पेट्रोल पंप और बाबू चौराहा से भी अयोध्या की तरफ प्रवेश वर्जित।
हनुमानगढ़ी चौराहाएंट्री बंदशहर की अंदरूनी सीमा में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित।
लक्ष्मणेश्वर चौकबंदयहां से रामजन्मभूमि या रामपथ की ओर कोई वाहन नहीं जा सकेगा।
आश्विफाबाग, बड़ी खारीबंदधार्मिक क्षेत्र की सुरक्षा को देखते हुए रूट सील।
मग्नीवाला आश्रम, सैथी तिराहाबंदसभी वाहन यहां से रोक दिए जाएंगे।
रामस्वरूप चौराहा → सहादतगंजपूरा सेक्टर सीलइस पूरे इलाके से अयोध्या धाम की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर रोक।
दीनबंधु बैरियर, कुड़ामणि चौराहाएंट्री बंदकिसी भी वाहन को रामजन्मभूमि क्षेत्र की ओर जाने की अनुमति नहीं।
बीआकुंड तिराहा, रामगंज पुलिस चौकीएंट्री बंदसुरक्षा कारणों से पूरा मार्ग प्रतिबंधित।
साकेतपुर कॉलोनी मोड़, सहादतगंज रेलवे क्रॉसिंगबंदअयोध्या धाम की ओर सभी रास्ते पूरी तरह सील।
टेढ़ी बाजार, श्रीराम अस्पतालप्रवेश प्रतिबंधितअंदरूनी मार्गों को भी सील किया गया है।
दशरथन कुण्ड, बृजमंगल भवनबंदधार्मिक स्थलों की ओर यातायात रोक दिया गया है।
वराही कुंजा, गदाम तिराहाबंदरामजन्मभूमि पथ व हनुमानगढ़ी की ओर कोई वाहन नहीं जाएगा।
गोलाघाट → कैश मंदिर → सब्जीमंडीएंट्री प्रतिबंधितपूरे क्षेत्र को नो-एंट्री घोषित किया गया है।
शाहई आश्रम, अयोध्या भवन, प्रमोदवनबंदकिसी भी प्रकार का वाहन प्रवेश नहीं कर सकेगा।
सहादतगंजपूर्ण प्रतिबंधपूरे इलाके में वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है।
नया घाट, अयोध्या धाम जंक्शनबंदयहां से पोस्ट ऑफिस, तुलसी उद्यान, आरटीओ की ओर जाने वाले रास्ते भी सील।
मुख्य कारणवीवीआईपी आगमन, साधु-संतों की बड़ी भीड़ और धार्मिक कार्यक्रम को सुरक्षित व सुव्यवस्थित रखना।
पुलिस का बयानअगर रूट फिक्स न किए जाएं, तो शहर में भारी जाम लगेगा; शादी-ब्याह सीजन होने से दबाव और बढ़ेगा।

इन्हीं हालातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने बड़े पैमाने पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू करने का निर्णय लिया है, ताकि भीड़ और यातायात दोनों को नियंत्रित किया जा सके।

ये भी पढ़ें

SIR से क्या ‘मेरा’ नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा? 5 सवाल जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी
लखनऊ
will name be removed from voter list affter sir in up 5 questions whose answers very important to know

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राम मंदिर

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 02:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले होगा ट्रैफिक डायवर्जन; 16 जिलों पर सीधा असर! इन रास्तों पर नो एंट्री

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अयोध्या में बड़ा हादसा…SDM, तहसीलदार सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल, मची रही अफरा तफरी

Up news, ayodhya
अयोध्या

Ayodhya में पहली बार ऑटोमेटिक ध्वजारोहण, पीएम मोदी फहराएंगे ध्वजा; राम-सीता विवाह उत्सव से गूंजेगी नगरी

PM मोदी दबाएंगे बटन, 10 सेकेंड में फहराएगी ध्वजा; अयोध्या में भव्य तैयारियां (फोटो सोर्स : Information Department )
अयोध्या

अयोध्या में PM मोदी का भव्य आगमन 25 नवंबर को: 300 मीटर पैदल चलकर करेंगे द्वार प्रवेश; होगी हाई-सिक्योरिटी मूवमेंट

ayodhya pm modi visit november 25 security route ram temple flag hoisting
अयोध्या

Ram Mandir: भव्य होगा अयोध्या राम मंदिर का ध्वजारोहण, अमिताभ बच्चन सचिन तेंदुलकर सहित कई हस्तियां रहेंगी मौजूद

अयोध्या

25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी श्री राममंदिर में करेंगे ध्वजारोहण, मोहन भागवत रहेंगे मौजूद, आम लोगों की एंट्री नहीं

अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.