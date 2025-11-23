राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले होगा ट्रैफिक डायवर्जन; 16 जिलों पर सीधा असर! इन रास्तों पर नो एंट्री

राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले होगा ट्रैफिक डायवर्जन; 16 जिलों पर सीधा असर। फोटो सोर्स-AI
Ayodhya Ram Temple Flag Hoisting: अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम 25 नवंबर (मंगलवार) को होना है। ध्वजारोहण समारोह को लेकर शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा।
23 नवंबर (रविवार) की आधी रात से भारी गाड़ियों के अयोध्या में आने पर रोक लगा दी जाएगी। अधिकारियों ने गाड़ियों के आने-जाने को अच्छे से मैनेज करने और मंदिर के आस-पास भीड़ कम करने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन का इंतजाम किया है।
इस ट्रैफिक डायवर्जन का सीधा असर आसपास के लगभग 16 जिलों पर पड़ेगा। इनमें अयोध्या, फैजाबाद, अंबेडकरनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, रायबरेली, श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर शामिल हैं। इन जिलों से रोजाना हजारों श्रद्धालु और आम यात्री अयोध्या की ओर यात्रा करते हैं। ऐसे में डायवर्जन लागू होने के बाद उन्हें अपने नियमित रूट को बदलना होगा।
श्रीरामजन्मभूमि परिसर में होने वाले विशेष ध्वजारोहण कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने भारी भीड़ की संभावना जताई है। शादी–ब्याह का पीक सीजन होने के कारण शहर में वाहनों का दबाव बढ़ना तय माना जा रहा है।
|पॉइंट / रूट
|स्थिति
|विवरण
|घरसू–गूंजड टौर
|प्रवेश बंद
|यहां से अयोध्या में एंट्री सिर्फ उन्हीं वाहनों की होगी जिनके पास पास/परमिट होगा। बाकी सभी को रोका जाएगा।
|अब्दुल्लाहनगर रोड
|डायवर्जन लागू
|इस रूट से आने वाले वाहन कुड़ाकांदरपुर → अहिरनी की सामरा → टेढ़ारा → जलालपुर की ओर भेजे जाएंगे।
|महोबरा अंडरपास
|एंट्री बंद
|अयोध्या की ओर जाने वाले सभी वाहनों पर रोक।
|बीयू नं-04
|एंट्री बंद
|साकेत पेट्रोल पंप और बाबू चौराहा से भी अयोध्या की तरफ प्रवेश वर्जित।
|हनुमानगढ़ी चौराहा
|एंट्री बंद
|शहर की अंदरूनी सीमा में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित।
|लक्ष्मणेश्वर चौक
|बंद
|यहां से रामजन्मभूमि या रामपथ की ओर कोई वाहन नहीं जा सकेगा।
|आश्विफाबाग, बड़ी खारी
|बंद
|धार्मिक क्षेत्र की सुरक्षा को देखते हुए रूट सील।
|मग्नीवाला आश्रम, सैथी तिराहा
|बंद
|सभी वाहन यहां से रोक दिए जाएंगे।
|रामस्वरूप चौराहा → सहादतगंज
|पूरा सेक्टर सील
|इस पूरे इलाके से अयोध्या धाम की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर रोक।
|दीनबंधु बैरियर, कुड़ामणि चौराहा
|एंट्री बंद
|किसी भी वाहन को रामजन्मभूमि क्षेत्र की ओर जाने की अनुमति नहीं।
|बीआकुंड तिराहा, रामगंज पुलिस चौकी
|एंट्री बंद
|सुरक्षा कारणों से पूरा मार्ग प्रतिबंधित।
|साकेतपुर कॉलोनी मोड़, सहादतगंज रेलवे क्रॉसिंग
|बंद
|अयोध्या धाम की ओर सभी रास्ते पूरी तरह सील।
|टेढ़ी बाजार, श्रीराम अस्पताल
|प्रवेश प्रतिबंधित
|अंदरूनी मार्गों को भी सील किया गया है।
|दशरथन कुण्ड, बृजमंगल भवन
|बंद
|धार्मिक स्थलों की ओर यातायात रोक दिया गया है।
|वराही कुंजा, गदाम तिराहा
|बंद
|रामजन्मभूमि पथ व हनुमानगढ़ी की ओर कोई वाहन नहीं जाएगा।
|गोलाघाट → कैश मंदिर → सब्जीमंडी
|एंट्री प्रतिबंधित
|पूरे क्षेत्र को नो-एंट्री घोषित किया गया है।
|शाहई आश्रम, अयोध्या भवन, प्रमोदवन
|बंद
|किसी भी प्रकार का वाहन प्रवेश नहीं कर सकेगा।
|सहादतगंज
|पूर्ण प्रतिबंध
|पूरे इलाके में वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है।
|नया घाट, अयोध्या धाम जंक्शन
|बंद
|यहां से पोस्ट ऑफिस, तुलसी उद्यान, आरटीओ की ओर जाने वाले रास्ते भी सील।
|मुख्य कारण
|—
|वीवीआईपी आगमन, साधु-संतों की बड़ी भीड़ और धार्मिक कार्यक्रम को सुरक्षित व सुव्यवस्थित रखना।
|पुलिस का बयान
|—
|अगर रूट फिक्स न किए जाएं, तो शहर में भारी जाम लगेगा; शादी-ब्याह सीजन होने से दबाव और बढ़ेगा।
इन्हीं हालातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने बड़े पैमाने पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू करने का निर्णय लिया है, ताकि भीड़ और यातायात दोनों को नियंत्रित किया जा सके।
