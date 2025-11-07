Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आजमगढ़

ठायं…ठायं…गोलियां की तड़तड़ाहट से गूंजा इलाका, इनामी खुंखार क्रिमिनल को दौड़ाकर मारी गोली

Encounter News: उत्तर प्रदेश एसटीएफ और आजमगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में रौनापार क्षेत्र में 50 हजार के इनामी अपराधी वाकिफ मुठभेड़ में मारा गया। हत्या, लूट, गौ-तस्करी और गैंगस्टर एक्ट सहित उस पर 44 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। डिप्टी एसपी डी.के. शाही की टीम लंबे समय से उसकी तलाश में थी।

2 min read
Google source verification

आजमगढ़

image

Ritesh Singh

Nov 07, 2025

encounter

आजमगढ़ में यूपी STF ने बदमाश वाकिफ को मुठभेड़ में मार गिराया। (प्रतीकात्मक तस्वीर: AI)

UP STF Encounter Azamgarh:  उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और स्थानीय पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में 50 हजार रुपये के इनामी अपराधी वाकिफ को मुठभेड़ में मार गिराया। जिले के रौनापार थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई को प्रदेश की हाल की सबसे महत्वपूर्ण क्राइम ऑपरेशनों में से एक माना जा रहा है। यह कार्रवाई गुरुवार देर रात की गई, जब एसटीएफ ने वाकिफ की लोकेशन की पुष्टि करते हुए उसे पकड़ने के लिए घेराबंदी की।

मुठभेड़ में मारा गया वाकिफ पूर्वांचल का कुख्यात अपराधी माना जाता था, जिस पर गौ तस्करी, चोरी, हत्या, लूट, गैंगस्टर एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में 44 से अधिक मुकदमे आजमगढ़, गोरखपुर, कुशीनगर, संत कबीर नगर, जौनपुर और आसपास के जिलों में दर्ज थे। लंबे समय से वह फरार चल रहा था और पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए लगातार जिले बदलता रहता था।

एसटीएफ की टीम कर रही थी निगरानी

लखनऊ स्थित एसटीएफ मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, इनामी अपराधी वाकिफ की गतिविधियों पर काफी समय से नजर रखी जा रही थी। लगातार इनपुट मिलने के बाद एसटीएफ की एक विशेष टीम को उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी के निर्देश दिए गए थे। इस विशेष टीम का नेतृत्व डिप्टी एसपी डी.के. शाही कर रहे थे, जिन्होंने अपने दल के साथ आजमगढ़ में ऑपरेशन को अंजाम दिया।

सूत्रों के अनुसार, बुधवार देर शाम एसटीएफ को सूचना मिली कि वाकिफ रौना पार इलाके में अपने कुछ साथियों से मिलने पहुंचा है। जानकारी की पुष्टि होने के बाद टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय कर इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी।

कैसे हुई मुठभेड़

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जब वाकिफ को पुलिस की मौजूदगी का शक हुआ, तो उसने मौके से भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए कई बार चेतावनी दी, लेकिन वह हथियार के साथ फायरिंग करता हुआ खेतों की तरफ भागा। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ और पुलिस ने भी फायरिंग की। कुछ ही देर चली इस मुठभेड़ में वाकिफ गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस टीम द्वारा उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को उसके पास से एक पिस्टल, कारतूस और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है।

कई जिलों की पुलिस के लिए था सिरदर्द

वाकिफ पिछले कई वर्षों से पूर्वांचल के कई जिलों की पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। उसके खिलाफ जिन वारदातों के मुकदमे दर्ज हैं, उनमें गौ तस्करी से जुड़े मामले,हत्या और हत्या की कोशिश,लूट और डकैती,चोरी की घटनाएं,अवैध हथियारों का उपयोग,गैंगस्टर एक्ट,धमकी और मारपीट शामिल हैं। इन मामलों में कई बार उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद वह दोबारा आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय हो जाता था।

लंबे समय से छिपकर रह रहा था वाकिफ

पुलिस के अनुसार, वाकिफ ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कई बार पहचान भी बदली। वह लगातार गांव, शहर और जिले बदलकर चलता रहता था। पुलिस को उसकी गतिविधियों पर पकड़ बनाने में काफी समय लग रहा था। कई बार पुलिस उसके करीब तक पहुंची, लेकिन वह भागने में सफल रहा। इस बार एसटीएफ ने तकनीकी सर्विलांस, मोबाइल लोकेशन और मुखबिरों की मदद से उसकी सटीक लोकेशन हासिल की, जिसके बाद यह कार्रवाई संभव हो सकी।

ये भी पढ़ें

2027 तक इलेक्ट्रिक वाहनों पर रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स पूरी तरह माफ: यूपी सरकार का बड़ा फैसला
लखनऊ
भविष्य में परिवहन व्यवस्था की रीढ़ बनेंगे ई-व्हीकल : परिवहन राज्यमंत्री (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

Traffic police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 Nov 2025 09:35 am

Published on:

07 Nov 2025 09:09 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / ठायं…ठायं…गोलियां की तड़तड़ाहट से गूंजा इलाका, इनामी खुंखार क्रिमिनल को दौड़ाकर मारी गोली

बड़ी खबरें

View All

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Azamgarh New: बैंक कर्मी द्वारा सोते व्यक्ति के चेहरे पर पेशाब करने की तस्वीर वायरल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

Azamgarh
आजमगढ़

Azamgarh News: भाई ने की भाई की हत्या, पुलिस का बड़ा खुलासा, भूमि को लेकर था विवाद

Azamgarh Murder News
आजमगढ़

Azamgarh Murder News: घर के बरामदे में सोते व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, इलाके में सनसनी

Azamgarh Murder News
आजमगढ़

Azamgarh News: ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, पत्नी-बेटी घायल

आजमगढ़

Ballia News: साइबर ठगों ने अपनाया नहीं तरीका, व्हाट अप पर शादी का कार्ड भेजकर ठगे 90 हजार रुपए

Azamgarh
आजमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.