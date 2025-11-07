ठायं…ठायं…गोलियां की तड़तड़ाहट से गूंजा इलाका, इनामी खुंखार क्रिमिनल को दौड़ाकर मारी गोली

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जब वाकिफ को पुलिस की मौजूदगी का शक हुआ, तो उसने मौके से भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए कई बार चेतावनी दी, लेकिन वह हथियार के साथ फायरिंग करता हुआ खेतों की तरफ भागा। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ और पुलिस ने भी फायरिंग की। कुछ ही देर चली इस मुठभेड़ में वाकिफ गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस टीम द्वारा उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को उसके पास से एक पिस्टल, कारतूस और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है।