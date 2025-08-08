‘बंगाली डॉक्टर’ ने लगाया बच्चे को इंजेक्शन, काला पड़ा मासूम का शरीर, अंडकोष में आई सूजन

बालक की मौत के बाद परिजन ने पुलिस को सूचित कर डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजन को सौंप दिया दिया गया है। पोस्टमार्टम डॉक्टरों का कहना है कि शुरूआती जांच में बच्चे की मौत में इंजेक्शन के ओवर डोज व इंटरनल ब्लीडिंग की वजह हो सकती है, लेकिन विसरा जांच में ही स्पष्ट हो पाएगा कि मौत का वास्तविक कारण क्या है। थाना प्रभारी जुलवानिया रामकुमार पाटील ने बताया कि मामला जांच में लिया है। पीएम रिपोर्ट आने पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।