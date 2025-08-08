कब्रिस्तान के पास सड़क का काम होते देख भड़का मुस्लिम समाज, दर्ज कराई आपत्ति

उन्होंने नगर परिषद अध्यक्ष को बताया कि सौंदर्यीकरण में उनके किब्रस्तान की जमीन आ रही है। इस पर तहसीलदार ने नगर परिषद को कार्य रोकने के लिए कहा। नगर परिषद अध्यक्ष दीपमाला नलवाया ने कहा कि काम नहीं रोका जाएगा। जिन्हें आपत्ति है उनसे दस्तावेज मंगवाए जाएं। बुधवार शाम को पटवारी व आरआई ने निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि वर्षा काल होने से सीमांकन नहीं हो पाएगा। उन्होंने मुस्लिम समाज को अक्टूबर में सीमांकन करने की बात कही। (mp news)