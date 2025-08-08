कब्रिस्तान के पास सड़क का काम होते देख भड़का मुस्लिम समाज, दर्ज कराई आपत्ति

Road Beautification Work:झाबुआ जिले में राणापुर नगर परिषद की ओर से इन दिनों झाबुआ नाका तिराहे का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। गुरूवार को मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान के सामने काम शुरू हुआ तो समाजजन ने कब्रिस्तान की जमीन लेने का आरोप लगाते हुए आपत्ति दर्ज करवाई।
उन्होंने नगर परिषद अध्यक्ष को बताया कि सौंदर्यीकरण में उनके किब्रस्तान की जमीन आ रही है। इस पर तहसीलदार ने नगर परिषद को कार्य रोकने के लिए कहा। नगर परिषद अध्यक्ष दीपमाला नलवाया ने कहा कि काम नहीं रोका जाएगा। जिन्हें आपत्ति है उनसे दस्तावेज मंगवाए जाएं। बुधवार शाम को पटवारी व आरआई ने निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि वर्षा काल होने से सीमांकन नहीं हो पाएगा। उन्होंने मुस्लिम समाज को अक्टूबर में सीमांकन करने की बात कही। (mp news)
मुस्लिम पंच सदर सलमान ने तहसील कार्यालय में 4 अगस्त को एक आवेदन दिया था। इसमें बताया गया था कि नगर परिषद द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य की जद में मुस्लिम समाज की जमीन आ रही है। मुस्लिम पंच ने सीमांकन होने तक निर्माण पर रोक की मांग की। आवेदन के आधार पर तहसीलदार ने नप को कार्य रोकने के लिए कहा था, लेकिन तहसीलदार के आदेश को नगर परिषद ने नहीं माना।
राणापुर मुस्लिम पंच के पूर्व सदर अजहर हुसैन ठेकेदार ने बताया कि हमने कब्रिस्तान की जमीन के सीमांकन के लिए दो साल पहले से आवेदन दिया था। एक बार सीमांकन हो जाए तो हमेशा की समस्या खत्म हो जाएगी।
मुस्लिम पंच सदर सलमान निजामी ने कहा कि हमारी आपत्ति निर्माण को लेकर नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सीमांकन करके हमें हमारी सीमा बता दी जाए। अभी हमने जो आवेदन दिया था उस पर प्रशासन की कार्रवाई से हम सतुष्ट नहीं है। इसलिए सीमांकन होने तक काम रोका जाना चाहिए था।
राणापुर नगर परिषद के अध्यक्ष दीपमाला नलवाया शासकीय जमीन पर ही निर्माण करवा रही है। हमने किसी की जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं किया। राजस्व विभाग से हमने आपत्तिकर्ता के दस्तावेजों की जांच करने का कहा है। वहीँ, पटवारी गीता मंडौड ने कहा कि मुस्लिम पंच के आवेदन पर तहसीलदार के निर्देश पर आरआई व मैंने मौके का मुआयना किया है। बारिश में सीमांकन नहीं हो सकता। अक्टूबर में सीमांकन कर कब्रिस्तान की सीमा बता दी जाएगी। (mp news)