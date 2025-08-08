8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

झाबुआ

कब्रिस्तान के पास सड़क का काम होते देख भड़का मुस्लिम समाज, दर्ज कराई आपत्ति

mp news: मध्य प्रदेश के राणापुर नगर परिषद में सड़क सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। इस बीच मुस्लिम समुदाय ने परिषद पर कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है।

झाबुआ

Akash Dewani

Aug 08, 2025

muslims accused Ranapur nagar parishad occupying kabristan land road beautification work mp news
muslims accused Ranapur nagar parishad occupying kabristan land road beautification work mp news (Patrika.com)

Road Beautification Work:झाबुआ जिले में राणापुर नगर परिषद की ओर से इन दिनों झाबुआ नाका तिराहे का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। गुरूवार को मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान के सामने काम शुरू हुआ तो समाजजन ने कब्रिस्तान की जमीन लेने का आरोप लगाते हुए आपत्ति दर्ज करवाई।

नगर परिषद अध्यक्ष के समक्ष रखी आपत्ति

उन्होंने नगर परिषद अध्यक्ष को बताया कि सौंदर्यीकरण में उनके किब्रस्तान की जमीन आ रही है। इस पर तहसीलदार ने नगर परिषद को कार्य रोकने के लिए कहा। नगर परिषद अध्यक्ष दीपमाला नलवाया ने कहा कि काम नहीं रोका जाएगा। जिन्हें आपत्ति है उनसे दस्तावेज मंगवाए जाएं। बुधवार शाम को पटवारी व आरआई ने निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि वर्षा काल होने से सीमांकन नहीं हो पाएगा। उन्होंने मुस्लिम समाज को अक्टूबर में सीमांकन करने की बात कही। (mp news)

ये भी पढ़ें

पटवारी और शिक्षकों की रोकी वेतनवृद्धि, ऑफिस से गायब रहने पर लिया एक्शन
अशोकनगर
patwari and teachers salary hike stopped ashoknagar collector action mp news

सीमांकन होने तक रोका जाए काम- मुस्लिम पंच

मुस्लिम पंच सदर सलमान ने तहसील कार्यालय में 4 अगस्त को एक आवेदन दिया था। इसमें बताया गया था कि नगर परिषद द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य की जद में मुस्लिम समाज की जमीन आ रही है। मुस्लिम पंच ने सीमांकन होने तक निर्माण पर रोक की मांग की। आवेदन के आधार पर तहसीलदार ने नप को कार्य रोकने के लिए कहा था, लेकिन तहसीलदार के आदेश को नगर परिषद ने नहीं माना।

दो साल पहले से दे रखा सीमांकन का आवेदन

राणापुर मुस्लिम पंच के पूर्व सदर अजहर हुसैन ठेकेदार ने बताया कि हमने कब्रिस्तान की जमीन के सीमांकन के लिए दो साल पहले से आवेदन दिया था। एक बार सीमांकन हो जाए तो हमेशा की समस्या खत्म हो जाएगी।

मुस्लिम पंच ने की आपत्ति

मुस्लिम पंच सदर सलमान निजामी ने कहा कि हमारी आपत्ति निर्माण को लेकर नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सीमांकन करके हमें हमारी सीमा बता दी जाए। अभी हमने जो आवेदन दिया था उस पर प्रशासन की कार्रवाई से हम सतुष्ट नहीं है। इसलिए सीमांकन होने तक काम रोका जाना चाहिए था।

नगर अध्यक्ष ने कहा- नहीं किया कोई अतिक्रमण

राणापुर नगर परिषद के अध्यक्ष दीपमाला नलवाया शासकीय जमीन पर ही निर्माण करवा रही है। हमने किसी की जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं किया। राजस्व विभाग से हमने आपत्तिकर्ता के दस्तावेजों की जांच करने का कहा है। वहीँ, पटवारी गीता मंडौड ने कहा कि मुस्लिम पंच के आवेदन पर तहसीलदार के निर्देश पर आरआई व मैंने मौके का मुआयना किया है। बारिश में सीमांकन नहीं हो सकता। अक्टूबर में सीमांकन कर कब्रिस्तान की सीमा बता दी जाएगी। (mp news)

ये भी पढ़ें

हनुमानजी को लगाया गोबर का लेप, दरगाह में सर्वधर्म भंडारा….
खरगोन
strange rituals for heavy rain performed khargone mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Aug 2025 01:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jhabua / कब्रिस्तान के पास सड़क का काम होते देख भड़का मुस्लिम समाज, दर्ज कराई आपत्ति

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.