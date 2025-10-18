सड़क पर मिट्टी से सना पड़ा मिला 1 महीने का बच्चा; एक बार फिर इंसानियत हुई शर्मसार, क्या है पूरा मामला

सड़क पर मिट्टी से सना पड़ा मिला 1 महीने का बच्चा। फोटो सोर्स-Ai
Crime News: उत्तर प्रदेश के बागपत में शुक्रवार को एक महीने का बच्चा सड़क के किनारे धूल और मिट्टी से सना हुआ पड़ा मिला। पुलिस की माने तो दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने के बाद बच्चे की मां की उसके पति ने कथित तौर पर हत्या कर दी।
घटना छपरौली थाना इलाके के बदरखा गांव में हुई। घटनास्थल के वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा बेसुध होकर रो रहा है। जिसके बाद गांव वाले इकट्ठा हो गए। आस-पास के कुछ लोग एक ट्रॉली ट्रैक्टर पर भी चढ़ गए क्योंकि बच्चा बेसुध पड़ा था। कई मिनट बाद ही एक व्यक्ति बच्चे को उठाने के लिए आगे आया।
पुलिस ने बाद में बच्चे की मां की पहचान मोनिका के रूप में की, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। बागपत के सहायक पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह चौहान ने कहा, "पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला है कि मोनिका की मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। उसके पेट में लात मारी गई थी।"
मोनिका के परिवार ने उसके पति अशोक और उसके भाई पर दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मोनिका के भाई सुशील कुमार ने बताया, "यह उसकी दूसरी शादी थी। अपने पहले पति की मौत के बाद, उसने बदरखा गांव के अशोक से शादी की। अशोक और उसका भाई उसे दहेज के लिए लगातार परेशान करते थे।"
मोनिका की मौत के बाद, उसका परिवार अंतिम संस्कार के लिए उसके ससुराल पहुंचा। हालांकि, उनके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। सुशील ने कहा, "जब हम मोनिका के गांव पहुंचे, तो हमारे साथ मारपीट की गई। हमारे परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया और हमारे भतीजे को सड़क पर फेंक दिया।"
पुलिस ने बताया कि मोनिका का शव पोस्टमार्टम के बाद उसके ससुराल वालों को सौंप दिया गया था जिससे हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार किया जा सके। हालांकि, उसके परिवार के पहुंचने के तुरंत बाद झगड़ा शुरू हो गया। परिवार की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने मोनिका के पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा, "जांच जारी है और मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"
बागपत
उत्तर प्रदेश
