सड़क पर मिट्टी से सना पड़ा मिला 1 महीने का बच्चा; एक बार फिर इंसानियत हुई शर्मसार, क्या है पूरा मामला

पुलिस ने बताया कि मोनिका का शव पोस्टमार्टम के बाद उसके ससुराल वालों को सौंप दिया गया था जिससे हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार किया जा सके। हालांकि, उसके परिवार के पहुंचने के तुरंत बाद झगड़ा शुरू हो गया। परिवार की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने मोनिका के पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा, "जांच जारी है और मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"