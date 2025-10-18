Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बागपत

सड़क पर मिट्टी से सना पड़ा मिला 1 महीने का बच्चा; एक बार फिर इंसानियत हुई शर्मसार, क्या है पूरा मामला

Crime News: एक बार फिर उत्तर प्रदेश में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। 1 महीने का बच्चा सड़क पर मिट्टी से सना पड़ा मिला। जानिए पूरा मामला क्या है?

2 min read

बागपत

image

Harshul Mehra

Oct 18, 2025

one month old baby found lying on road covered in mud baghpat

सड़क पर मिट्टी से सना पड़ा मिला 1 महीने का बच्चा। फोटो सोर्स-Ai

Crime News: उत्तर प्रदेश के बागपत में शुक्रवार को एक महीने का बच्चा सड़क के किनारे धूल और मिट्टी से सना हुआ पड़ा मिला। पुलिस की माने तो दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने के बाद बच्चे की मां की उसके पति ने कथित तौर पर हत्या कर दी।

काफी समय बाद बच्चे को उठाया गया

घटना छपरौली थाना इलाके के बदरखा गांव में हुई। घटनास्थल के वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा बेसुध होकर रो रहा है। जिसके बाद गांव वाले इकट्ठा हो गए। आस-पास के कुछ लोग एक ट्रॉली ट्रैक्टर पर भी चढ़ गए क्योंकि बच्चा बेसुध पड़ा था। कई मिनट बाद ही एक व्यक्ति बच्चे को उठाने के लिए आगे आया।

बच्चे की मां की हुई थी हत्या

पुलिस ने बाद में बच्चे की मां की पहचान मोनिका के रूप में की, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। बागपत के सहायक पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह चौहान ने कहा, "पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला है कि मोनिका की मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। उसके पेट में लात मारी गई थी।"

दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप

मोनिका के परिवार ने उसके पति अशोक और उसके भाई पर दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मोनिका के भाई सुशील कुमार ने बताया, "यह उसकी दूसरी शादी थी। अपने पहले पति की मौत के बाद, उसने बदरखा गांव के अशोक से शादी की। अशोक और उसका भाई उसे दहेज के लिए लगातार परेशान करते थे।"

मृतका के परिजनों से मारपीट

मोनिका की मौत के बाद, उसका परिवार अंतिम संस्कार के लिए उसके ससुराल पहुंचा। हालांकि, उनके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। सुशील ने कहा, "जब हम मोनिका के गांव पहुंचे, तो हमारे साथ मारपीट की गई। हमारे परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया और हमारे भतीजे को सड़क पर फेंक दिया।"

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस ने बताया कि मोनिका का शव पोस्टमार्टम के बाद उसके ससुराल वालों को सौंप दिया गया था जिससे हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार किया जा सके। हालांकि, उसके परिवार के पहुंचने के तुरंत बाद झगड़ा शुरू हो गया। परिवार की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने मोनिका के पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा, "जांच जारी है और मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

ये भी पढ़ें

दुल्हों से पैसे ऐंठ कर बहने करती थी मौज; अपनी अदाओं से कुंवारों को देती थी झांसा, दुल्हन बनकर…
मथुरा
mathura looteri dulhan arrested

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Oct 2025 04:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bagpat / सड़क पर मिट्टी से सना पड़ा मिला 1 महीने का बच्चा; एक बार फिर इंसानियत हुई शर्मसार, क्या है पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

बागपत

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की दावत… शिकायतकर्ता ने 500 लोगों को दिया ‘ईमानदारी’ का न्योता, इंस्पेक्टर पर दर्ज हुआ केस

बागपत

कमरे में खून ही खून… सोते-सोते ही 2 बच्चियों समेत मां पर दे मारा हथोड़ा; ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा खुलासा

Triple Murder Case Update
बागपत

महिला पुलिस ने बहन पर गोली चलाने वाले आरोपी को एनकाउंटर में लंगड़ा कर किया गिरफ्तार

बागपत

धरी की धरी रह गई बर्थडे पार्टी; जन्मदिन से पहले आया ‘मरणदिन’, पहले पति को छोड़ आई नेपाली पत्नी ने 3 बच्चों के साथ क्यों…

UP Crime
बागपत

3 मासूम बच्चों की पड़ी थी लाश, फंदे से लटकी थी पत्नी…कमरे का दृश्य देख बदहवास हुआ पति, परिजनों में मचा कोहराम

Up news, bagpat
बागपत
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.