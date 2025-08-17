Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बागपत

मौलवी ने कुटाई खाने के बाद खूब रोई नाबालिग छात्रा; गुस्से में आकर 11 साल के मासूम से लिया बदला

UP Crime: एक मौलवी ने छात्रा की जमकर पिटाई कर दी। जिसके बाद गुस्से में छात्रा ने मौलवी के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। जानिए पूरा मामला क्या है

बागपत

Harshul Mehra

Aug 17, 2025

crime scene
प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स पत्रिका

UP Crime: उत्तर प्रदेश के बागपत से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक मौलवी के 11 साल के बेटे को बेड में बंद कर दिया गया। दम घुटने से मासूम की मौत हो गई। 15 साल की छात्रा ने मौलवी से पिटाई का बदला लेने के लिए घटना को अंजाम दिया।

बच्चों ने दी बेड में बंद होने की सूचना

रविवार की सुबह मौलवी को उसका बच्चा नजर नहीं आया। जिसके बाद उसने आस-पास बच्चे की तलाश शुरू की। इस दौरान मदरसे के बच्चों ने मौलवी को बताया कि उनका बच्चा बेड में बंद है।

ये भी पढ़ें

बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट पर कानूनी पेंच; विधेयक पास लेकिन फिर भी अभी नहीं हो सकता गठन, समझें क्यों?
मथुरा
Mathura News

मदरसे में लगे CCTV में कैद घटना

आनन-फानन में बच्चे को तुरंत बेड से निकालकर मौलवी शहजाद अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। पूरी घटना मदरसे में लगे CCTV में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छात्रा को हिरासत में ले लिया है। वहीं फुटेज को पुलिस ने जारी नहीं किया है।

मौलवी ने गोद लिया था बच्चा

जानकारी के मुताबिक, बच्चे के सोने के बाद उसे मदरसे की लड़कियों के पास मौलवी शहजाद सुला देता। ये ही काम उसने शनिवार को भी किया। इसके बाद छात्रा ने बच्चे को उठा लिया और बेड में बंद कर दिया। बच्चे को मुजफ्फरनगर निवासी रिश्तेदार अब्दुल रहमान से मौलवी ने गोद लिया था। पूरा मामला टांडा गांव के मदरसे का बताया जा रहा है। 40 लड़कियां इस मदरसे में पड़ती हैं।

मौलवी ने छात्रा की पिटाई की

शुरूआती जांच के बाद पुलिस ने खुलासा किया है कि एक हफ्ते पहले पढ़ाई ना करने के चलते मौलवी ने छात्रा की पिटाई की थी। मौलवी से पिटाई के बाद छात्रा खूब रोई। इसी बात से छात्रा मौलवी से नाराज थी। बड़ौत के CO विजय कुमार का मामले को लेकर कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। छात्रा से पूछताछ जारी है।

ये भी पढ़ें

‘4 से 5 लड़के गाड़ी में आए उन्होंने पकड़ा,पीटा’; जिंदा नहीं लौट पाया दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया शख्स
मेरठ
UP Crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Aug 2025 04:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bagpat / मौलवी ने कुटाई खाने के बाद खूब रोई नाबालिग छात्रा; गुस्से में आकर 11 साल के मासूम से लिया बदला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.