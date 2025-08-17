मौलवी ने कुटाई खाने के बाद खूब रोई नाबालिग छात्रा; गुस्से में आकर 11 साल के मासूम से लिया बदला

UP Crime: उत्तर प्रदेश के बागपत से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक मौलवी के 11 साल के बेटे को बेड में बंद कर दिया गया। दम घुटने से मासूम की मौत हो गई। 15 साल की छात्रा ने मौलवी से पिटाई का बदला लेने के लिए घटना को अंजाम दिया।
रविवार की सुबह मौलवी को उसका बच्चा नजर नहीं आया। जिसके बाद उसने आस-पास बच्चे की तलाश शुरू की। इस दौरान मदरसे के बच्चों ने मौलवी को बताया कि उनका बच्चा बेड में बंद है।
आनन-फानन में बच्चे को तुरंत बेड से निकालकर मौलवी शहजाद अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। पूरी घटना मदरसे में लगे CCTV में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छात्रा को हिरासत में ले लिया है। वहीं फुटेज को पुलिस ने जारी नहीं किया है।
जानकारी के मुताबिक, बच्चे के सोने के बाद उसे मदरसे की लड़कियों के पास मौलवी शहजाद सुला देता। ये ही काम उसने शनिवार को भी किया। इसके बाद छात्रा ने बच्चे को उठा लिया और बेड में बंद कर दिया। बच्चे को मुजफ्फरनगर निवासी रिश्तेदार अब्दुल रहमान से मौलवी ने गोद लिया था। पूरा मामला टांडा गांव के मदरसे का बताया जा रहा है। 40 लड़कियां इस मदरसे में पड़ती हैं।
शुरूआती जांच के बाद पुलिस ने खुलासा किया है कि एक हफ्ते पहले पढ़ाई ना करने के चलते मौलवी ने छात्रा की पिटाई की थी। मौलवी से पिटाई के बाद छात्रा खूब रोई। इसी बात से छात्रा मौलवी से नाराज थी। बड़ौत के CO विजय कुमार का मामले को लेकर कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। छात्रा से पूछताछ जारी है।