बहराइच हिंसा…कोर्ट के फैसले पर रामगोपाल की पत्नी का बड़ा बयान, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई थी रामगोपाल की नृशंस हत्या

बहराइच में 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड मामले में गुरुवार को अदालत ने मुख्य आरोपी सरफ़राज़ को फांसी और अन्य 9 को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। अदालत के इस फैसले के बाद रामगोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा ने संतोष जताया और कहा कि कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। हमें यह फैसला मंजूर है. 13 महीने 26 दिन तक चली सुनवाई में ADJ फर्स्ट की कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को दोषी माना था और फैसला सुरक्षित रख लिया था।कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई थीं। वादी पक्ष ने इस मामले में मृत्यु दंड की मांग की थ