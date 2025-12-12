12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

बहराइच

बहराइच हिंसा…कोर्ट के फैसले पर रामगोपाल की पत्नी का बड़ा बयान, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई थी रामगोपाल की नृशंस हत्या

बहराइच में सालभर पहले हुई हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या करने वाले सरफराज को फांसी की सजा दी गई है। सरफराज के पिता, दो भाई समेत 9 को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

2 min read
Google source verification

बहराइच

image

anoop shukla

Dec 12, 2025

Up news, Bahraich news

फोटो डोर्स: पत्रिका, बहराइच हिंसा

बहराइच में 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड मामले में गुरुवार को अदालत ने मुख्य आरोपी सरफ़राज़ को फांसी और अन्य 9 को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। अदालत के इस फैसले के बाद रामगोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा ने संतोष जताया और कहा कि कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। हमें यह फैसला मंजूर है. 13 महीने 26 दिन तक चली सुनवाई में ADJ फर्स्ट की कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को दोषी माना था और फैसला सुरक्षित रख लिया था।कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई थीं। वादी पक्ष ने इस मामले में मृत्यु दंड की मांग की थ

हाइकोर्ट के फैसले पर पत्नी ने कहा, पति की आत्मा को मिली शांति

रामगोपाल मिश्रा का परिवार इस फैसले पर नजरें टिकाए हुए थे। पत्नी रोली मिश्रा लगातार इस मामले आरोपियों की फांसी की सजा की मांग कर रहीं थी। खुद इस मामले में सीएम योगी ने पीड़ित परिवार से मिलकर कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। आज जब कोर्ट का फैसला आया तो रोली मिश्रा ने कहा कि हमें अदालत से ऐसे ही फैसले की उम्मीद थी, उन्होंने कहा कि मेरे पति की आत्मा को शांति मिली।

दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के बाद भड़की थी हिंसा, रामगोपाल की हुई थी नृशंस हत्या

आपको बता दें कि 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान महाराजगंज बाजार में हिंसा भड़की थी। इस बीच तोड़फोड़ आगजनी के साथ रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।इस घटना में आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 191(2) 191(3), 190, 103(2) 249, 61(2) के साथ आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था । घटना के बाद से पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी सरफराज सहित 13 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था और एनएसए तक की कार्रवाई की गयी थी।

सरफराज को फांसी, अन्य को आजीवन कारावास

कोर्ट में लगभग 13 माह तक चली सुनवाई एवं ट्रायल के बाद आखिरकार राम गोपाल मिश्रा के परिजनों एवं हिंसा से प्रभावित हुए पीड़ितों को न्याय मिला है। एडीजे फर्स्ट ने इस मामले में अब्दुल हमीद, सरफराज, मोहम्मद तालिब, फहीम, जीशान, मोहम्मद सैफ, जावेद, सोएब खान,ननकऊ और मारूफ अली सहित 10 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए, सरफराज को फांसी एवं अन्य 9 को आजीवन कारावास की सजा के साथ एक-एक लाख के अर्थदंड की सज़ा भी सुनाई है।

Published on:

12 Dec 2025 08:10 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / बहराइच हिंसा…कोर्ट के फैसले पर रामगोपाल की पत्नी का बड़ा बयान, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई थी रामगोपाल की नृशंस हत्या

