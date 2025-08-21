पहले कराई भाई की हत्या, अब पत्नी और तीन बच्चियों को जिंदा नदी में फेंका, रोंगटे खड़ी कर देने वाली साजिश

बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र के अनिरुद्ध कुमार ने उस समय सभी को हैरान कर दिया। जब पुलिस पूछताछ में उसने अपने गुनाह का राज खोला। आरोपी ने बताया कि उसने कुछ साल पहले अपने ही भाई की हत्या कराई थी। और उसकी पत्नी सुमन उस मामले की चश्मदीद गवाह थी। गवाही से बचने के लिए उसने पहले सुमन से शादी की। लेकिन जब सुमन उसके दबाव में नहीं आई तो उसे और उसकी तीन नन्हीं बेटियों – नंदनी, अंशिका और लाडो – को मौत के घाट उतार दिया।