बहराइच

पहले कराई भाई की हत्या, अब पत्नी और तीन बच्चियों को जिंदा नदी में फेंका, रोंगटे खड़ी कर देने वाली साजिश

पहले भाई की हत्या करा दी। फिर भाभी से शादी कर ली। अब पत्नी और तीन बच्चियों को जिंदा नदी में फेंक दिया। दिल दहला देने वाली इस पूरी वारदात को जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।

बहराइच

Mahendra Tiwari

Aug 21, 2025

Bahraich-news
पुलिस हिरासत में पकड़ा गया आरोपी फोटो सोर्स पुलिस ट्विटर अकाउंट

उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक शख्स ने अपने ही हाथों परिवार को खत्म करने की साजिश रच डाली। आरोपी ने अपनी पत्नी और तीन मासूम बेटियों को पहले बहलाकर घर से बुलाया और फिर लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में धक्का देकर मौत के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है। लेकिन महिला और बेटियों के शव अभी तक बरामद नहीं हो पाए हैं।

बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र के अनिरुद्ध कुमार ने उस समय सभी को हैरान कर दिया। जब पुलिस पूछताछ में उसने अपने गुनाह का राज खोला। आरोपी ने बताया कि उसने कुछ साल पहले अपने ही भाई की हत्या कराई थी। और उसकी पत्नी सुमन उस मामले की चश्मदीद गवाह थी। गवाही से बचने के लिए उसने पहले सुमन से शादी की। लेकिन जब सुमन उसके दबाव में नहीं आई तो उसे और उसकी तीन नन्हीं बेटियों – नंदनी, अंशिका और लाडो – को मौत के घाट उतार दिया।

ससुराल से बहाना बनाकर पत्नी और बेटियों को लाया

14 अगस्त को आरोपी अपनी ससुराल से पत्नी और बेटियों को बहाने से लेकर आया। लेकिन वे घर नहीं पहुंचीं। इस पर सुमन की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत टीम गठित कर जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अनिरुद्ध ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी।

नदी के किनारे से महिला और बच्चियों के कपड़े जूती हत्या में इस्तेमाल बाइक बरामद

पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शारदा नदी किनारे झाड़ियों से महिला और बच्चियों के कपड़े, एक छोटी जूती और हत्या में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली है। फिलहाल नदी में शवों की तलाश तेज कर दी गई है।

एएसपी बोले- भाई की हत्या से जुड़ा पूरा मामला

एएसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि यह पूरा मामला आरोपी के भाई की हत्या से जुड़ा है। जिसमें सुमन अहम गवाह थी। यह दिल दहला देने वाली वारदात सिर्फ इंसानियत को शर्मसार नहीं करती। बल्कि सवाल खड़ा करती है कि एक शख्स गुनाह छुपाने के लिए किस हद तक गिर सकता है।

Published on:

21 Aug 2025 04:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / पहले कराई भाई की हत्या, अब पत्नी और तीन बच्चियों को जिंदा नदी में फेंका, रोंगटे खड़ी कर देने वाली साजिश

