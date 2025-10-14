Drug Raid: औषधि विभाग की सर्जिकल स्ट्राइक: रॉयल फार्मा से मिली नशीली दवाओं की खेप, जांच में कई बड़े नामों के संकेत

छापेमारी के दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। टीम को मौके से एक लखनऊ नंबर की गाड़ी मिली, जिस पर उत्तर प्रदेश सचिवालय का पास चिपका हुआ था। यह वाहन उसी दवा विक्रेता के कब्जे में पाया गया, जिसके पास से प्रतिबंधित दवाएं मिलीं। अब जांच का विषय यह है कि आखिर सचिवालय का पास निजी व्यक्ति के वाहन पर कैसे आया? औषधि विभाग ने वाहन के सभी दस्तावेज जब्त कर लिए हैं और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इस अवैध कारोबार में कोई प्रभावशाली व्यक्ति शामिल है।