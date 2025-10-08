उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रहस्यमयी मौत, किराए के मकान में बेड के नीचे औंधे मुंह पड़ा मिला शव

फोटो सोर्स ट्विटर अकाउंट
बहराइच जिले में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने सनसनी फैला दी। मंगलवार सुबह नाजिरपुरा नई बस्ती के किराए के मकान में उनका शव कमरे में बेड के पास औंधे मुंह पड़ा पाया गया। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
मृतक राकेश प्रसाद मतवर्धन गोरखपुर के सिंघरिया शिवपुर रोड के निवासी थे। वर्तमान में बहराइच के सीएमएसडी स्टोर में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात थे। वे नाजिरपुरा नई बस्ती में अकेले किराए के मकान में रह रहे थे। सोमवार रात वे सामान्य रूप से खाना खाकर सो गए। और दरवाजा बंद कर दिया। सुबह घर पर काम करने वाले रामू जब उनकी आवाज लगाने पहुंचे। तो कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने पड़ोसियों को सूचना दी। घटना स्थल पर तिकोनी बाग चौकी के प्रभारी अजय सिंह और स्थानीय लोग पहुंचे। दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। कमरे में अधिकारी का शव बेड के नीचे पड़ा मिला।
मौके पर पहुंचे सीएमओ डॉ. संजय शर्मा ने बताया कि मौत के कारणों का पता केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही लग सकेगा। मृतक के परिजन बहराइच के लिए रवाना हो चुके हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर संदिग्ध परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है।
