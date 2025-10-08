उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रहस्यमयी मौत, किराए के मकान में बेड के नीचे औंधे मुंह पड़ा मिला शव

मृतक राकेश प्रसाद मतवर्धन गोरखपुर के सिंघरिया शिवपुर रोड के निवासी थे। वर्तमान में बहराइच के सीएमएसडी स्टोर में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात थे। वे नाजिरपुरा नई बस्ती में अकेले किराए के मकान में रह रहे थे। सोमवार रात वे सामान्य रूप से खाना खाकर सो गए। और दरवाजा बंद कर दिया। सुबह घर पर काम करने वाले रामू जब उनकी आवाज लगाने पहुंचे। तो कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने पड़ोसियों को सूचना दी। घटना स्थल पर तिकोनी बाग चौकी के प्रभारी अजय सिंह और स्थानीय लोग पहुंचे। दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। कमरे में अधिकारी का शव बेड के नीचे पड़ा मिला।