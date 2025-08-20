Bahraich News: अपने बेटे को बचाने के लिए मगरमच्छ से भिड़ गई महिला; लोहे की रॉड से हमला कर बचाई जान

वहीं दूसरी घटना मोतीपुर क्षेत्र के माधवपुर गांव में हुई। 45 साल के सैफू अपनी पत्नी सुरजना और साली के साथ रमतलिया नहर पार कर रहे थे। इसी दौरान एक मगरमच्छ ने उन पर झपट्टा मारा और उनके पैर को काट लिया। सैफू मदद के लिए चिल्लाया, तो सुरजना ने अपनी साड़ी पानी में फेंक दी, जिसे सैफू ने पकड़ लिया। गांव वाले दौड़े और मगरमच्छ को तब तक लाठियों से पीटा जब तक उसने उसे छोड़ नहीं दिया।