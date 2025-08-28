Patrika LogoSwitch to English

बालाघाट

ताऊ के घर से 19 साल के युवक ने चुराए जेवरात और कैश, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

mp news: ताऊ की शिकायत पर युवक गिरफ्तार, 7 से 25 अगस्त के बीच की चोरी की वारदातें...।

बालाघाट

Shailendra Sharma

Aug 28, 2025

balaghat
Addicted to online gaming young man stole lakhs from house

mp news: मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के कायदी गांव में रहने वाले एक 19 साल के लड़के को ऑनलाइन गेमिंग की लत ने चोर बना दिया। युवक अपने ही घर के जेवर व नकदी चोरी करने लगा और करीब 8 लाख रूपये ऑनलाइन गेमिंग की लत में गंवा डाली। जब चोरी का पता परिजन को चला तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की जिसके बाद पुलिस ने जांच कर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है।

ताऊ के घर से चुराए जेवरात-कैश

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार जनपद वारासिवनी के कायदी गांव के वार्ड 3 में रहने वाले गजेन्द्र पिता धन्नालाल दमाहे ने 25 अगस्त को पुलिस थाना वारासिवनी में लिखित शिकायत की थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके परिवार के युवक सिद्धांत पिता सुरेन्द्र दमाहे 19 वर्ष ने घर के जेवर व नकदी रकम की चोरी कर ली है। जेवरों को गिरवी रखा गया है। पुलिस ने सिद्धांत दमाहे को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की तो उसने जेवरात व कैश चोरी करने की बात स्वीकार की।

ऑनलाइन गेमिंग की लत ने बनाया चोर

पुलिस की पूछताछ में युवक सिद्धांत ने बताया कि उसने चोरी किए गए जेवर व नकदी रकम को ऑनलाइन गेम में लगाया था। वह पूरी रकम गंवा बैठा है। यह भी जानकारी सामने आई कि युवक के पिता और उनके 4 भाई सहित 5 भाई थे। जिनमें से 2 भाईयों की मौत हो चुकी हैं, शेष 3 भाईयों के परिवार पास पास ही रहते हैं। इस परिवार के कुछ सदस्यगण 7 अगस्त से पंजाब के व्यास में सत्संग में गए हुए थे, जो 25 अगस्त को वापस लौटे। इसी दौरान घर में चोरी की गई।

28 Aug 2025 09:37 pm

बालाघाट / ताऊ के घर से 19 साल के युवक ने चुराए जेवरात और कैश, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

