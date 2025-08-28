ताऊ के घर से 19 साल के युवक ने चुराए जेवरात और कैश, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

पुलिस की पूछताछ में युवक सिद्धांत ने बताया कि उसने चोरी किए गए जेवर व नकदी रकम को ऑनलाइन गेम में लगाया था। वह पूरी रकम गंवा बैठा है। यह भी जानकारी सामने आई कि युवक के पिता और उनके 4 भाई सहित 5 भाई थे। जिनमें से 2 भाईयों की मौत हो चुकी हैं, शेष 3 भाईयों के परिवार पास पास ही रहते हैं। इस परिवार के कुछ सदस्यगण 7 अगस्त से पंजाब के व्यास में सत्संग में गए हुए थे, जो 25 अगस्त को वापस लौटे। इसी दौरान घर में चोरी की गई।