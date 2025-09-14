एमपी में कारोबारी और उसकी पत्नी की घर के बेडरूम में मिली लाश

mp news: मध्यप्रदेश के बालाघाट से बड़ी खबर सामने आई है यहां एक कारोबारी और उसकी पत्नी की घर से खून से लथपथ लाश बरामद हुई है। पत्नी की लाश बेड पर पति की लाश बेड के पास जमीन पर पड़ी हुई थी। प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका जताई गई है। घटना बालाघाट के कटंगी थाना इलाके के नांदी मोहगांव की है जहां रविवार की सुबह कारोबारी व उसकी पत्नी की लाश घर में मिलने से सनसनी फैल गई। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।
बालाघाट जिलेके कटंगी थाना इलाके के नांदी मोहगांव में रविवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव में रहने वाले हार्डवेयर कारोबारी हेमेन्द्र बिसेन और उनकी पत्नी योगिता बिसेन के शव उनके ही घर में बेडरूम में खून से लथपथ हालत में पड़े मिले। सुबह जब हेमेन्द्र और उनकी पत्नी नहीं दिखी तो भाई करण उनके बेडरूम में पहुंचा वहां दोनों के खून से लथपथ शव देख उसके होश उड़ गए और उसने तुरंत परिवार के लोगों और पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की।
प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है। एसडीओपी विवेक शर्मा ने बताया कि फिलहाल जांच जारी है और इस समय कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ग्रामीणों के मुताबिक घर में बेटा वशिष्ट बिसेन था। बेटी प्रज्ञा बिसेन नागपुर में जेईई की तैयारी कर रही है। हेमेन्द्र का परिवार परिवार व्यावसायिक रूप से काफी मजबूत है। वो चार भाई हैं जिनमें से सबसे बड़े भाई ईश्वरी बिसेन कृषि उपज मंडी अध्यक्ष रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर के भाई करण बिसेन का किराना का बड़ा कारोबार है, तीसरे नंबर के शैलेंद्र का अपना काम है। हेमेंद्र सबसे छोटे थे।