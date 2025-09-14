Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बालाघाट

एमपी में कारोबारी और उसकी पत्नी की घर के बेडरूम में मिली लाश

mp news: बेडरूम में खून से लथपथ मिली कारोबारी व उसकी पत्नी की लाश, पत्नी बेड पर व पति की जमीन पर पड़ी थी लाश...।

बालाघाट

Shailendra Sharma

Sep 14, 2025

balaghat
bodies of a businessman and his wife found in bedroom of their house

mp news: मध्यप्रदेश के बालाघाट से बड़ी खबर सामने आई है यहां एक कारोबारी और उसकी पत्नी की घर से खून से लथपथ लाश बरामद हुई है। पत्नी की लाश बेड पर पति की लाश बेड के पास जमीन पर पड़ी हुई थी। प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका जताई गई है। घटना बालाघाट के कटंगी थाना इलाके के नांदी मोहगांव की है जहां रविवार की सुबह कारोबारी व उसकी पत्नी की लाश घर में मिलने से सनसनी फैल गई। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।

बेडरूम में मिली व उसकी पत्नी की लाश

बालाघाट जिलेके कटंगी थाना इलाके के नांदी मोहगांव में रविवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव में रहने वाले हार्डवेयर कारोबारी हेमेन्द्र बिसेन और उनकी पत्नी योगिता बिसेन के शव उनके ही घर में बेडरूम में खून से लथपथ हालत में पड़े मिले। सुबह जब हेमेन्द्र और उनकी पत्नी नहीं दिखी तो भाई करण उनके बेडरूम में पहुंचा वहां दोनों के खून से लथपथ शव देख उसके होश उड़ गए और उसने तुरंत परिवार के लोगों और पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की।

ये भी पढ़ें

भाजपा पार्षद पर 25 साल की युवती का आरोप, ‘मेरे कपड़े फाड़े और…’
सागर
sagar

हत्या की आशंका

प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है। एसडीओपी विवेक शर्मा ने बताया कि फिलहाल जांच जारी है और इस समय कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ग्रामीणों के मुताबिक घर में बेटा वशिष्ट बिसेन था। बेटी प्रज्ञा बिसेन नागपुर में जेईई की तैयारी कर रही है। हेमेन्द्र का परिवार परिवार व्यावसायिक रूप से काफी मजबूत है। वो चार भाई हैं जिनमें से सबसे बड़े भाई ईश्वरी बिसेन कृषि उपज मंडी अध्यक्ष रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर के भाई करण बिसेन का किराना का बड़ा कारोबार है, तीसरे नंबर के शैलेंद्र का अपना काम है। हेमेंद्र सबसे छोटे थे।

ये भी पढ़ें

भाजपा नेता का गर्लफ्रेंड के साथ प्राइवेट वीडियो लीक…
भोपाल
bhopal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Sept 2025 06:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / एमपी में कारोबारी और उसकी पत्नी की घर के बेडरूम में मिली लाश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.