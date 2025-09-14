एमपी में कारोबारी और उसकी पत्नी की घर के बेडरूम में मिली लाश

बालाघाट जिलेके कटंगी थाना इलाके के नांदी मोहगांव में रविवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव में रहने वाले हार्डवेयर कारोबारी हेमेन्द्र बिसेन और उनकी पत्नी योगिता बिसेन के शव उनके ही घर में बेडरूम में खून से लथपथ हालत में पड़े मिले। सुबह जब हेमेन्द्र और उनकी पत्नी नहीं दिखी तो भाई करण उनके बेडरूम में पहुंचा वहां दोनों के खून से लथपथ शव देख उसके होश उड़ गए और उसने तुरंत परिवार के लोगों और पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की।