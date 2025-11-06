बेडरूम में पति, तो किचन में मिली पत्नी की लाश, हत्या की आशंका से इलाके में सनसनी

MP News: प्रदेश के बालाघाट जिले से बड़ी खबर आई है। यहां आज 6 नवंबर को एक दंपति के शव उनके घर में ही मिले हैं। मामला जिले के कटंगी मुख्यालय के वार्ड नंबर 2 का है। यहां निवासी रमेश हाके और उनकी पत्नी की गुरुवार को उन्हीं के घर से लाश बरामद की गई है।