बेडरूम में पति, तो किचन में मिली पत्नी की लाश, हत्या की आशंका से इलाके में सनसनी

MP News: प्रदेश के बालाघाट जिले से बड़ी खबर आई है। यहां आज 6 नवंबर को एक दंपति के शव उनके घर में ही मिले हैं। मामला जिले के कटंगी मुख्यालय के वार्ड नंबर 2 का है। यहां निवासी रमेश हाके और उनकी पत्नी की गुरुवार को उन्हीं के घर से लाश बरामद की गई है।
दोनों का गला धारदार हथियार से काटा गया नजर आ रहा है। जिसके बाद प्राथमिक जांच में मामला हत्या का लग रहा है। दोनों कटंगी से तुमसर रोड पर वार्ड दो निवासी थे। एमपी पुलिस की टीम जांच में जुट गई है।
बताया जा रहा है कि एमपी के बालाघाट के रमेश हाके रिटायर्ड कर्मचारी इरिगेशन में ड्राइवर था। 4 साल पहले रिटायर हुआ था। पति बेडरूम में और पत्नी की लाश किचन में मिली है।
