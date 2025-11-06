Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

बालाघाट

बेडरूम में पति, तो किचन में मिली पत्नी की लाश, हत्या की आशंका से इलाके में सनसनी

MP news: जिले कटंगी थाना के वार्ड दो का मामला, पुलिस ने शव बरामद कर शुरू की विवेचना, हत्या की आशंका के चलते इलाके में फैसी सनसनी...

less than 1 minute read
Google source verification

बालाघाट

image

Sanjana Kumar

Nov 06, 2025

MP news Balaghat Couple Murder Suspected case

MP news Balaghat Couple Murder Suspected case: दंपति के घर के बाहर लगी लोगों की भीड़।

MP News: प्रदेश के बालाघाट जिले से बड़ी खबर आई है। यहां आज 6 नवंबर को एक दंपति के शव उनके घर में ही मिले हैं। मामला जिले के कटंगी मुख्यालय के वार्ड नंबर 2 का है। यहां निवासी रमेश हाके और उनकी पत्नी की गुरुवार को उन्हीं के घर से लाश बरामद की गई है।

हत्या की आशंका

दोनों का गला धारदार हथियार से काटा गया नजर आ रहा है। जिसके बाद प्राथमिक जांच में मामला हत्या का लग रहा है। दोनों कटंगी से तुमसर रोड पर वार्ड दो निवासी थे। एमपी पुलिस की टीम जांच में जुट गई है।

बताया जा रहा है कि एमपी के बालाघाट के रमेश हाके रिटायर्ड कर्मचारी इरिगेशन में ड्राइवर था। 4 साल पहले रिटायर हुआ था। पति बेडरूम में और पत्नी की लाश किचन में मिली है।

संबंधित विषय:

mp news

Updated on:

06 Nov 2025 11:58 am

Published on:

06 Nov 2025 10:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / बेडरूम में पति, तो किचन में मिली पत्नी की लाश, हत्या की आशंका से इलाके में सनसनी

