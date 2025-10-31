Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

एमपी में बेमौसम बारिश से खेत में बर्बाद फसल को देख किसान ने गटका ‘जहर’

mp news: किसान को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, डॉक्टरों ने बचाई जान...।

less than 1 minute read
Google source verification

बालाघाट

image

Shailendra Sharma

Oct 31, 2025

balaghat

Farmer attempts suicide after his crop is destroyed by unseasonal rains

mp news: मध्यप्रदेश के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश के रूप में किसानों पर कुदरत का कहर टूटा है। फसलें बर्बाद होने से किसानों को काफी नुकसान हुआ है और किसान दुखी है। बालाघाट में भी बेमौसम बारिश से बर्बाद हो रही फसल को देख व्यथित किसान ने आत्महत्या का प्रयास किया। खेत में बर्बादी का मंजर देख किसान काफी दुखी हो गया और उसने कीटनाशक पीकर अपनी जान देने की कोशिश की। हालांकि वक्त रहते किसान को परिजन अस्पताल लेकर पहुंच गए जिससे उसकी जान बच गई।

बर्बाद फसल देख गटका कीटनाशक

मामला बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र के ग्राम केरेगांव का है जहां किसान राजकुमार महिपाल टेंभरे (40) अपनी फसलों को देखने खेत पहुंचा। इस दौरान बारिश से अपनी फसलों को बर्बाद होता देख वह मानसिक रूप से व्यथित हो गया और खेत में ही रखे कीटनाशक को पी गया। काफी देर तक राजकुमार जब खेत े वापस नहीं आया तो परिजन उसे ढूंढते हुए खेत पहुंचे जहां राजकुमार बेहोश पड़ा था। परिजन तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उसका इलाज चल रहा है।

किसान की हालत खतरे से बाहर

बताया गया कि लगातार बारिश से किसान राजकुमार की लगभग तीन एकड़ की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। अस्पताल में भर्ती किसान राजकुमार की हालत अब खतरे से बाहर है। इस घटना के बाद क्षेत्र के किसानों ने फसल नुकसान और आर्थिक संकट को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि फसल हानि का सर्वे कर शीघ्र मुआवजा प्रदान किया जाए, ताकि ऐसी दुखद घटना घटित होने से बचा जा सके।

ये भी पढ़ें

एमपी में बड़ा हादसा, नर्मदा परिक्रमावासियों की बस पलटी, 63 यात्री थे सवार
बड़वानी
badwani

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 10:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / एमपी में बेमौसम बारिश से खेत में बर्बाद फसल को देख किसान ने गटका ‘जहर’

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

डॉ श्रद्धा बारमाटे एवं डॉ स्वाति मेश्राम के निजी क्लीनिक किए गए सील

शासकीय चिकित्सक होने के बाद भी संचालित कर रही थी निजी क्लीनिक
बालाघाट

25 करोड़ से बनाकर तैयार हुआ 550 मीटर लंबा वैनगंगा नदी पर पुल

वारासिवनी से गोंदिया की 16 किमी. की कम हुई दूरी
बालाघाट

नेताओं व परिषद के संरक्षण में भूमाफिया बेखौफएक साल की अस्थायी

लीज की भूमि पर बिना अनुमति कर रहे पक्के निर्माण
बालाघाट

गांव को नशामुक्त बनाने एकजुट हुई महिलाएं, कलेक्ट्रेट पहुंच मदद की लगाई गुहार

कहा गांव में जगह- जगह बिक रही अवैध शराब, बिक्री पर तत्काल लगाई जाए रोक
बालाघाट

भाजपा मंडल अध्यक्ष की दबंगई! युवक को पाइप से पीटा, वीडियो वायरल

bjp leader beats youth video viral balaghat mp news
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.