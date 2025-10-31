एमपी में बेमौसम बारिश से खेत में बर्बाद फसल को देख किसान ने गटका ‘जहर’

Farmer attempts suicide after his crop is destroyed by unseasonal rains
mp news: मध्यप्रदेश के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश के रूप में किसानों पर कुदरत का कहर टूटा है। फसलें बर्बाद होने से किसानों को काफी नुकसान हुआ है और किसान दुखी है। बालाघाट में भी बेमौसम बारिश से बर्बाद हो रही फसल को देख व्यथित किसान ने आत्महत्या का प्रयास किया। खेत में बर्बादी का मंजर देख किसान काफी दुखी हो गया और उसने कीटनाशक पीकर अपनी जान देने की कोशिश की। हालांकि वक्त रहते किसान को परिजन अस्पताल लेकर पहुंच गए जिससे उसकी जान बच गई।
मामला बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र के ग्राम केरेगांव का है जहां किसान राजकुमार महिपाल टेंभरे (40) अपनी फसलों को देखने खेत पहुंचा। इस दौरान बारिश से अपनी फसलों को बर्बाद होता देख वह मानसिक रूप से व्यथित हो गया और खेत में ही रखे कीटनाशक को पी गया। काफी देर तक राजकुमार जब खेत े वापस नहीं आया तो परिजन उसे ढूंढते हुए खेत पहुंचे जहां राजकुमार बेहोश पड़ा था। परिजन तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उसका इलाज चल रहा है।
बताया गया कि लगातार बारिश से किसान राजकुमार की लगभग तीन एकड़ की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। अस्पताल में भर्ती किसान राजकुमार की हालत अब खतरे से बाहर है। इस घटना के बाद क्षेत्र के किसानों ने फसल नुकसान और आर्थिक संकट को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि फसल हानि का सर्वे कर शीघ्र मुआवजा प्रदान किया जाए, ताकि ऐसी दुखद घटना घटित होने से बचा जा सके।
