एमपी में बेमौसम बारिश से खेत में बर्बाद फसल को देख किसान ने गटका ‘जहर’

mp news: मध्यप्रदेश के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश के रूप में किसानों पर कुदरत का कहर टूटा है। फसलें बर्बाद होने से किसानों को काफी नुकसान हुआ है और किसान दुखी है। बालाघाट में भी बेमौसम बारिश से बर्बाद हो रही फसल को देख व्यथित किसान ने आत्महत्या का प्रयास किया। खेत में बर्बादी का मंजर देख किसान काफी दुखी हो गया और उसने कीटनाशक पीकर अपनी जान देने की कोशिश की। हालांकि वक्त रहते किसान को परिजन अस्पताल लेकर पहुंच गए जिससे उसकी जान बच गई।