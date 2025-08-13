एमपी के इस जिले में मिला दुर्लभ औषधियों का खजाना..

वन अधिकारियों की मानें तो वैसे तो जिले के जंगलों में कई तरह के औषधियों के पौधे पाए जाते हैं। लेकिन बजरंग घाट जैसे छोटे क्षेत्र के जंगल में इतनी अधिक प्रजाति के औषधि पौधों का मिलना खुशी की खबर है। इन पौधों की उपलब्धता जिले के नाम को प्रदेश स्तर तक पहचान दिला सकती है। हालांकि विभागीय जानकारों का ये भी कहना है कि इनमें कई पौधे अब खतरे में हैं। इन पौधों में काली मुसली, कालमेघ, और पुटपुटा एक प्रकार का मशरूम शामिल हैं। ये पौधे पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग किए जाते रहे हैं, लेकिन अत्यधिक दोहन और वनों की कटाई के कारण इनकी संख्या कम हो रही है।