MP में बना वृंदावन जैसा ‘प्रेम मंदिर’, जहां विराजती है भक्तों के दुख हरने वाली माता रानी

प्रति दिन माता रानी के दर्शन करने और गरबा महोत्सव का लाभ लेने हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। समिति के पदाधिकारी ने बताया कि पिछले वर्ष उत्तराखंड के भगवान बद्रीनाथ मंदिर की आकृति में मातारानी को विराजित किए थे। बद्रीनाथ मंदिर की तरह बनाए गए पंडाल का प्रदेश में दूसरा स्थान लगा था। पहले स्थान पर इंदौर रहा था। इंजीनियर अशोक हल्ला ने बताया कि बैहर में पहली बार उनकी टीम ने आकर वृंदावन के प्रेम मंदिर का स्वरूप बनाया है। मंदिर का स्वरूप बहुत बड़े आकार में बनना था, लेकिन जगह के अनुसार बनाए हैं। मातारानी के दरबार को 15 दिनों में कारीगरों की मदद से तैयार किया गया हैं। (mp news)