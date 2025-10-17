‘PM मोदी डोनाल्ड ट्रंप से डरे हुए हैं’, राहुल गांधी के बयान पर बृजभूषण शरण सिंह ने किया पलटवार, जानें क्या कहा?

डोनाल्ड ट्रंप को लेकर दिए राहुल गांधी के बयान पर बृजभूषण शरण सिंह ने किया पलटवार। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
UP Politics: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े बयान पर BJP ने करारा जवाब दिया है। BJP के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने इसे आधारहीन बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बातें गंभीरता से लेने योग्य नहीं हैं।
पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि नेता प्रतिपक्ष को कोई गंभीरता से नहीं लेता। राहुल गांधी को यह नहीं पता कि कौन सा सवाल उठाना चाहिए और कौन सा नहीं। यह ज्ञान उनकी समझ से बाहर है।
बृजभूषण शरण सिंह ने बिहार चुनाव में सीटों को लेकर चल रही तनातनी पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जब तक पर्चा दाखिल नहीं होता, तब तक पार्टियों में घमासान चलता रहेगा। उन्होंने बताया कि पर्चा दाखिल और पर्चा वापसी के बाद चुनाव शांतिपूर्वक होंगे।
उनका कहना है कि लोकतंत्र में हर कोई विधायक बनने की इच्छा रखता है, लेकिन पार्टी एक निर्णय लेती है और उसकी सीमा होती है। इसी तरह की स्थिति में अंततः सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी और चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी होगी।
गौरतलब है कि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया था। जिसमें उन्होंने लिखा,'' प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं। ट्रंप को यह निर्णय लेने और घोषणा करने की अनुमति देते हैं कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। बार-बार की गई अनदेखी के बावजूद बधाई संदेश भेजते रहते हैं।''
