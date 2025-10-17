‘PM मोदी डोनाल्ड ट्रंप से डरे हुए हैं’, राहुल गांधी के बयान पर बृजभूषण शरण सिंह ने किया पलटवार, जानें क्या कहा?

बृजभूषण शरण सिंह ने बिहार चुनाव में सीटों को लेकर चल रही तनातनी पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जब तक पर्चा दाखिल नहीं होता, तब तक पार्टियों में घमासान चलता रहेगा। उन्होंने बताया कि पर्चा दाखिल और पर्चा वापसी के बाद चुनाव शांतिपूर्वक होंगे।