‘…उसी दिन दुबे का भी ‘एनकाउंटर’ हो जाएगा’, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ये क्या कह गए?

बता दें कि अखिलेश दुबे कानपुर का रहने वाला है। दुबे पर कई अपराधिक मामले रंगदारी, पोस्को एक्ट में फंसाकर वसूली, सरकारी और वक्क बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करना और मारपीट जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि इनमें से कुछ मामलों में उसे जमानत भी मिल गयी है। वहीं, अभी भी दुबे के खिलाफ कई अन्य अपराधिक मामलों में सुनवाई चल रही है। 15 अक्टूबर को दुबे को मारपीट व रंगदारी के मामले में 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।