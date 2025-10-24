लोहे की भारी भरकम रॉड और लाठियों से हमला; इस वजह से दो पक्ष आमने-सामने, 7 घायल

पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच टकराव बुधवार रात को हुआ। झगड़े के दौरान दोनों समूह के लोगों ने कथित तौर पर एक-दूसरे पर लाठियों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में एक तरफ से सुनील यादव और कमलेश यादव और दूसरी तरफ से धनंजय, लाल बाबू प्रसाद, कपिल देव, रविंद्र और मंटू बिंद गंभीर घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए पास के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, पुलिस ने बताया कि बाद में उनमें से 4 को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।