Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलिया

लोहे की भारी भरकम रॉड और लाठियों से हमला; इस वजह से दो पक्ष आमने-सामने, 7 घायल

Crime News: दो पक्षों के आमने-सामने होने के कारण जमकर लाठी-डंडे चले। इस झड़प में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है।

2 min read

बलिया

image

Harshul Mehra

Oct 24, 2025

dispute between two groups in ballia

दो पक्ष आमने-सामने, 7 घायल। फोटो सोर्स-Ai

Crime News: उत्तर प्रदेश के बलिया में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि बलिया के रेवती गांव में वर्चस्व को लेकर यादव और बिंद समुदाय के सदस्यों के बीच हिंसक झड़प में 7 लोग घायल हो गए।

लाठियों और लोहे की रॉड से हमला

पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच टकराव बुधवार रात को हुआ। झगड़े के दौरान दोनों समूह के लोगों ने कथित तौर पर एक-दूसरे पर लाठियों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में एक तरफ से सुनील यादव और कमलेश यादव और दूसरी तरफ से धनंजय, लाल बाबू प्रसाद, कपिल देव, रविंद्र और मंटू बिंद गंभीर घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए पास के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, पुलिस ने बताया कि बाद में उनमें से 4 को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

मामले में 2 अलग-अलग FIR दर्ज

दोनों तरफ से शिकायतें मिलने के बाद, दो अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) मोहम्मद फहीम कुरैशी ने मामले को लेकर कहा कि सुनील यादव की शिकायत के आधार पर पहली FIR 8 नामजद आरोपियों और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है।

दोनों तरफ से क्रॉस FIR दर्ज

DSP कुरैशी ने आगे बताया कि मनोज कुमार प्रसाद की शिकायत के बाद एक और FIR दर्ज की गई। जिसमें 14 आरोपियों और कुछ अज्ञात लोगों के नाम शामिल हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पांच अन्य को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। उन्होंने कहा कि यह झड़प दोनों गुटों के बीच पुरानी दुश्मनी और स्थानीय पावर स्ट्रगल की वजह से हुई थी। गांव में फिलहाल हालात काबू में हैं।

मुजफ्फरनगर में पुराने विवाद को लेकर झड़प, 5 घायल

पुलिस का कहना है कि एक अलग घटना में, मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव में पुराने विवाद को लेकर दो गुटों के बीच हुई झड़प में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। SHO ने बताया, "पुलिस के मौके पर पहुंचने और हालात को काबू में करने से पहले दोनों गुटों ने लकड़ी के डंडे और धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया।" घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया।

ये भी पढ़ें

दुल्हों से पैसे ऐंठ कर बहने करती थी मौज; अपनी अदाओं से कुंवारों को देती थी झांसा, दुल्हन बनकर…
मथुरा
mathura looteri dulhan arrested

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Oct 2025 10:47 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / लोहे की भारी भरकम रॉड और लाठियों से हमला; इस वजह से दो पक्ष आमने-सामने, 7 घायल

बड़ी खबरें

View All

बलिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Jyoti Singh: पति से दूरी या राजनीतिक चाल? पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने हलफनामे में खुद को कहा ‘परित्यक्त नारी

Jyoti singh
बलिया

Ballia News: शिक्षक हत्याकांड में शामिल 50 हजार के इनामिया का हुआ एनकाउंटर

Ballia news
बलिया

Ballia News:बलिया में युवक की संदिग्ध हालात में मौत, रेलवे ट्रैक किनारे मिला खून से लथपथ शव, हत्या की आशंका

Ballia news
बलिया

Ballia News: आना हो बलिया शहर तो जान लें नया रूट, 18 से 20 तक रहेगा रूट डायवर्सन

Ballia news
बलिया

अजय राय बोले- RSS शोषण करता, CM योगी से प्रदेश संभल नहीं रहा…मठ में चले जाएं वापस

बलिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.