लोहे की भारी भरकम रॉड और लाठियों से हमला; इस वजह से दो पक्ष आमने-सामने, 7 घायल

Crime News: उत्तर प्रदेश के बलिया में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि बलिया के रेवती गांव में वर्चस्व को लेकर यादव और बिंद समुदाय के सदस्यों के बीच हिंसक झड़प में 7 लोग घायल हो गए।
पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच टकराव बुधवार रात को हुआ। झगड़े के दौरान दोनों समूह के लोगों ने कथित तौर पर एक-दूसरे पर लाठियों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में एक तरफ से सुनील यादव और कमलेश यादव और दूसरी तरफ से धनंजय, लाल बाबू प्रसाद, कपिल देव, रविंद्र और मंटू बिंद गंभीर घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए पास के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, पुलिस ने बताया कि बाद में उनमें से 4 को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
दोनों तरफ से शिकायतें मिलने के बाद, दो अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) मोहम्मद फहीम कुरैशी ने मामले को लेकर कहा कि सुनील यादव की शिकायत के आधार पर पहली FIR 8 नामजद आरोपियों और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है।
DSP कुरैशी ने आगे बताया कि मनोज कुमार प्रसाद की शिकायत के बाद एक और FIR दर्ज की गई। जिसमें 14 आरोपियों और कुछ अज्ञात लोगों के नाम शामिल हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पांच अन्य को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। उन्होंने कहा कि यह झड़प दोनों गुटों के बीच पुरानी दुश्मनी और स्थानीय पावर स्ट्रगल की वजह से हुई थी। गांव में फिलहाल हालात काबू में हैं।
पुलिस का कहना है कि एक अलग घटना में, मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव में पुराने विवाद को लेकर दो गुटों के बीच हुई झड़प में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। SHO ने बताया, "पुलिस के मौके पर पहुंचने और हालात को काबू में करने से पहले दोनों गुटों ने लकड़ी के डंडे और धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया।" घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया।
