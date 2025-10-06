Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलिया

बलिया में खौफनाक वारदातः शक में पिता बना राक्षस, मासूम बेटे को गंड़ासे से काट डाला, पत्नी और पिता ने भाग कर बचाई जान

तीन महीने से पत्नी पर चरित्र का शक, रोजाना शराब और झगड़े… शनिवार की रात जब नशे ने होश पर कब्जा किया। तो पिता ने वो कर डाला जिसकी कल्पना तक डराती है। इस खौफनाक घटना को लेकर पूरा गांव सदमे में है।

less than 1 minute read

बलिया

image

Mahendra Tiwari

Oct 06, 2025

Ballia

आरोपी पिता फोटो सोर्स पुलिस ट्विटर अकाउंट

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सुरेमनपुर गांव में शनिवार की रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि नशे में धुत एक युवक ने अवैध संबंध के शक में पहले पत्नी की बेरहमी से पिटाई की, फिर गुस्से में अपने मासूम बेटे की हत्या कर दी।

जानकारी के अनुसार आरोपी रूपेश तिवारी पिछले तीन महीनों से पत्नी रीना तिवारी पर चरित्र संदेह जताकर आए दिन शराब के नशे में उसे मारता-पीटता था। शनिवार की देर शाम भी वह नशे में घर लौटा और पत्नी से झगड़ा करने लगा। स्थिति बिगड़ने पर पत्नी रीना और उसके पिता कमलेश तिवारी किसी तरह भागकर पड़ोसी के घर में शरण ले ली, जबकि तीन वर्षीय बेटी अनन्या और एक वर्षीय बेटा किन्नू घर में ही रह गए। इसी दौरान रूपेश ने गुस्से में आकर गंड़ासे से छोटे बेटे पर वार कर दिया। वार इतना भयानक था कि बच्चे का जबड़ा कट गया। वह मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा। सुबह जब पत्नी और पड़ोसी घर लौटे तो बच्चे को खून से सना पड़ा देखकर चीख-पुकार मच गई। आनन-फानन में मासूम को सीएचसी ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मां रीना तिवारी अपने बेटे की मौत के बाद बेसुध हो गई। पूरे गांव में इस दर्दनाक घटना को लेकर मातम पसरा हुआ है।

पुलिस आरोपी पिता को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ

घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मूलचंद चौरसिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी रूपेश तिवारी को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Oct 2025 10:53 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / बलिया में खौफनाक वारदातः शक में पिता बना राक्षस, मासूम बेटे को गंड़ासे से काट डाला, पत्नी और पिता ने भाग कर बचाई जान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बलिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ballia News: पिता और पत्नी के अवैध संबंध के शक में पति ने 1 साल के बेटे का जबड़ा काट दिया, इसके पहले भी दूध के अभाव में एक बच्चे को मार दिया था

Ballia news
बलिया

नशे में धुत पिता ने एक साल के मासूम का जबड़ा फाड़कर मार डाला, बेटी बोली- पापा ने बाबू को मारा

बलिया

Ballia News: बीएसएफ जवान बेटे की मौत की खबर सुनकर मां ने लगाई फांसी, दोनों का एक साथ होगा अंतिम संस्कार

Ballia news
बलिया

Ballia News: मेला देखने गए भाई और बहन को डंपर ने रौंदा, दोनों की मौत

Ballia news
बलिया

Ballia News: बलिया में लाठीचार्ज के आरोप के बाद हटाए गए प्रभारी निरीक्षक, सीओ के नेतृत्व में होगी घटना की जांच

Ballia news
बलिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.