UP orenge alert: बलिया के लिए ऑरेंज अलर्ट, 32 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

Orange alert for Ballia, yellow alert issued for 32 districts आईएमडी मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के एक जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट और 32 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार ऑरेंज अलर्ट जिले बलिया में अचानक आंधी तूफान आने की संभावना है। आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। जबकि जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, कानपुर नगर सहित 32 जिलों के लिए येलो अलर्ट है। जिसके अनुसार इन जिलों में आकाशीय बिजली गिरने और बादल गरजने की संभावना है। इस दौरान तापमान में कमी आने की भी संभावना है। जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।