बालोद

CG News: तेज रफ़्तार ट्रक ने 9 गौवंश को रौंदा, मौके पर सभी की मौत, इनमें 8 गाय और 1 नंदी

CG News: बालोद जिले में जिला प्रशासन सड़कों पर बैठे गौवंश को हटाने लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन यह प्रयास अभी तक सफल नहीं हुआ है।

बालोद

Shradha Jaiswal

Aug 12, 2025

CG News: तेज रफ़्तार ट्रक ने 9 गौवंश को रौंदा, मौके पर सभी की मौत(photo-patrika)
CG News: तेज रफ़्तार ट्रक ने 9 गौवंश को रौंदा, मौके पर सभी की मौत(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में जिला प्रशासन सड़कों पर बैठे गौवंश को हटाने लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन यह प्रयास अभी तक सफल नहीं हुआ है। प्रशासन के आदेश को पशुपालक नजरअंदाज करते दिखाई दे रहे हैं। रविवार रात्रि से सोमावर सुबह तक जिला मुख्यालय में तेज रफ़्तार ट्रक ने सड़क पर बैठे 9 गौवंश को कुचल दिया, जिससे इन सभी गौवंशो की मौत हो गई। मृत गौवंशों में 8 गाय व एक नंदी है। इस घटना के बाद गौ सेवकों में आक्रोश है।

गौ सेवकों ने कहा कि आखिर गौपालकों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। कब तक गौवंशों की मौत होती रहेगी। सिर्फ कागजों में ही योजना बनाने से कुछ नहीं होगा इस पर कड़ाई बरतनी होगी। हालांकि पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले ट्रक व चालक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं सभी मृत गौवंशों का अंतिम संस्कार किया गया।

CG News: 24 मई को भी आठ गौवंशों की हुई थी मौत

शहर के कॉलेज मार्ग में 24 मई को भी तेज रतार ट्रक चालक ने सड़क पर बैठे गौवंश के झुंड पर वाहन चला दिया था, जिससे 8 गौवंशों की मौत हो गई थी। अर्जुंदा में इस तरह की घटना घट चुकी है।

शहर के गंजपारा से लेकर कॉलेज मार्ग तक बीती रात तेज रफ़्तार ट्रक ने कुल 5 गौवंश को कुचल दिया। सड़क दुर्घटना की सूचना पर शहर के गौसेवकों ने घटना स्थल पर जाकर सभी गौवंश को सड़कों से हटाया और इसकी सूचना पुलिस को भी दी। पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है।

शहर से लगे सिवनी चौक के पास भी सुबह 5 बजे तेज रफ़्तार वाहन ने चार गौवंश को चपेट में ले लिया, जिससे चारों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। गौवंश की मौत के बाद गौसेवकों व पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस भी अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है।

नगर पालिका की टीम ने कराया अंतिम संस्कार

सभी मृत गौवंशों का नगर पालिका, गौ सेवकों एवं पुलिस विभाग की टीम ने अंतिम संस्कार किया। घटना को लेकर गौसेवकों ने कोतवाली थाना जाकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने धारा 281, 184 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

गौ सेवकों ने कहा- क्यों सुधर नहीं रही व्यवस्था

इधर गौ रक्षा समूह के अध्यक्ष अजय यादव ने कहा कि गौ सेवक लगातार शासन -प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि सड़कों पर हो रहे हादसे को रोकने प्रयास करें। प्रशासन प्रयास जरूर कर रहा है। सिर्फ योजना बनी है। आज भी गौवंश सड़कों पर बैठी रहती है गौ पालकों पर भी कार्रवाई की बात कही गई थी। यहां पर कितने गौ पालकों पर कार्रवाई हुई इसकी जानकारी नहीं है।

12 Aug 2025 12:12 pm

