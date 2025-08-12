CG News: तेज रफ़्तार ट्रक ने 9 गौवंश को रौंदा, मौके पर सभी की मौत, इनमें 8 गाय और 1 नंदी

CG News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में जिला प्रशासन सड़कों पर बैठे गौवंश को हटाने लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन यह प्रयास अभी तक सफल नहीं हुआ है। प्रशासन के आदेश को पशुपालक नजरअंदाज करते दिखाई दे रहे हैं। रविवार रात्रि से सोमावर सुबह तक जिला मुख्यालय में तेज रफ़्तार ट्रक ने सड़क पर बैठे 9 गौवंश को कुचल दिया, जिससे इन सभी गौवंशो की मौत हो गई। मृत गौवंशों में 8 गाय व एक नंदी है। इस घटना के बाद गौ सेवकों में आक्रोश है।