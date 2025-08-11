CG News: सड़क दुर्घटना में डेढ़ लाख तक कैशलेस इलाज का वादा, ढाई महीने बाद भी नहीं मिला फायदा…

नियम के अनुसार, हादसे के बाद पीड़ित को नजदीकी आयुष्मान संबद्ध अस्पताल में ले जाया जाएगा। वहां जरूरी संसाधन या स्पेशलिस्ट डॉक्टर न होने पर केस तुरंत दूसरे सक्षम अस्पताल में शिट किया जाएगा और पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि योजना की घोषणा के बाद से लेकर अब तक इस पर अमल शुरू नहीं हुआ। न तो निजी अस्पतालों ने उपचार शुरू किया, न ही पीड़ितों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिली।