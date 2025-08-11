CG News: सड़क दुर्घटना में डेढ़ लाख तक कैशलेस इलाज का वादा, ढाई महीने बाद भी नहीं मिला फायदा…

CG Accident News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को तत्काल राहत देने के लिए ‘नकदी रहित उपचार स्कीम 2025’ शुरू की थी। योजना के तहत हादसे में पीड़ित व्यक्ति को आयुष्मान योजना से संबद्ध अस्पतालों में सात दिन तक डेढ़ लाख रुपए तक मुत इलाज और घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है।
योजना लागू हुए ढाई महीने बीत गए, अब तक न तो किसी पीड़ित को इसका लाभ मिला और न ही मददगारों को ईनाम की रकम। बिलासपुर जिले में इस योजना के तहत 24 अस्पतालों को शामिल किया था। इनमें आयुष्मान योजना से संबद्ध अस्पताल, ट्रॉमा और पॉलीट्रॉमा सेंटर को प्राथमिकता दी गई।
नियम के अनुसार, हादसे के बाद पीड़ित को नजदीकी आयुष्मान संबद्ध अस्पताल में ले जाया जाएगा। वहां जरूरी संसाधन या स्पेशलिस्ट डॉक्टर न होने पर केस तुरंत दूसरे सक्षम अस्पताल में शिट किया जाएगा और पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि योजना की घोषणा के बाद से लेकर अब तक इस पर अमल शुरू नहीं हुआ। न तो निजी अस्पतालों ने उपचार शुरू किया, न ही पीड़ितों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिली।
सीएमएचओ बिलासपुर डॉ. शुभा गरेवाल ने कहा की यह योजना राजधानी रायपुर से संबद्ध है, लिहाजा मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। पूछ कर बताऊंगी।
एएसपी ट्रैफिक बिलासपुर रामगोपाल करियारे ने कहा की इस योजना के तहत इलाज चल रहा है। हां इसमें मिलने वाली राशि का मामला प्रशासनिक स्तर पर जरूर अटका हुआ है।
सड़क दुर्घटना में हर साल हजारों लोग घायल होते हैं और समय पर इलाज न मिलने से कई की जान चली जाती है। ऐसे में यह योजना जरूरतमंदों के लिए जीवनरक्षक साबित हो सकती है, बशर्ते इसे जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। फिलहाल जनता को इंतजार है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग अपने वादे पर अमल करते हुए इसे कागज से निकालकर अस्पतालों तक पहुंचाए।
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने योजना की शुरुआत को बेहद जनउपयोगी बताया था। उनका कहना था कि सड़क हादसों में सबसे बड़ी समस्या समय पर इलाज और खर्च की होती है, जिसे यह स्कीम दूर करेगी। लेकिन फिलहाल यह योजना केवल घोषणाओं और कागजी प्रक्रियाओं में सीमित है।
1 व्यक्ति के इलाज पर क्त्रस्डेढ़ लाख तक का खर्च सरकार वहन करेगी
एक ही परिवार के 2 लोगों के घायल होने पर 3 लाख, 3 के होने पर 4.5 लाख तक की सीमा
7 दिन तक इलाज पूरी तरह मुत
हादसे के पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि
आयुष्मान योजना के सभी संबद्ध अस्पतालों में लागू
जरूरी संसाधन न होने पर तुरंत दूसरे अस्पताल में शिट और पोर्टल पर अपडेट