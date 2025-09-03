57 हजार शिक्षक पदों पर भर्ती की गुहार… बंद स्कूल दोबारा खोलने की उठी मांग, फोरम ने इन मांगों को लेकर जताई नाराजगी

फोरम ने चेतावनी दी है कि भुगतान में देरी और वादों को पूरा न करने से कर्मचारियों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। यदि सरकार ने जल्द ही ठोस पहल नहीं की, तो आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार को चुनावी घोषणा पत्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को अमल में लाना होगा। अन्यथा प्रदेशभर में विरोध तेज किया जाएगा।