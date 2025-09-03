Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बालोद

57 हजार शिक्षक पदों पर भर्ती की गुहार… बंद स्कूल दोबारा खोलने की उठी मांग, फोरम ने इन मांगों को लेकर जताई नाराजगी

Balod News: छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी पेंशन फोरम ने राज्य सरकार से मोदी की गारंटी लागू करने और चुनाव पूर्व किए गए वादों को पूरा करने की मांग की है।

बालोद

Khyati Parihar

Sep 03, 2025

Teacher (File)
Teacher (File)

CG News: छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी पेंशन फोरम ने राज्य सरकार से मोदी की गारंटी लागू करने और चुनाव पूर्व किए गए वादों को पूरा करने की मांग की है। फोरम के जिला संयोजक मधुकांत यदु ने इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार ने सत्ता में आने के बाद 57 हजार रिक्त शिक्षक पदों को भरने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। शिक्षकों की भारी कमी के चलते शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

ये भी पढ़ें

Promotion Breaking: 2798 शिक्षकों को प्राचार्य पद पर मिला प्रमोशन, जारी हुआ आदेश, देखें List
रायपुर
महानदी भवन ( फोटो सोर्स- पत्रिका)

शिक्षा व्यवस्था सुधार की मांग

फोरम ने मांग की है कि राज्य में शीघ्र ही नई शिक्षा नीति लागू की जाए। साथ ही 2019 से नवंबर 2023 के बीच गलत तरीके से बंद किए गए सभी स्कूलों को फिर से खोला जाए। सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर की जाए और सभी कर्मचारियों को क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए।

पंचायत सचिवों और कर्मचारियों से जुड़ी मांगें

ज्ञापन में पंचायत सचिवों के नियमितीकरण, उनका बकाया एरियर्स जीपीएफ में जोड़ने और केंद्र के समान महंगाई भत्ता (डीए) देने की मांग भी शामिल है। फोरम ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 2019 से अब तक जारी डीए की राशि, एरियर्स और गृह भाड़ा भत्ता राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी दिया जाए।

कर्मचारियों में आक्रोश

फोरम ने चेतावनी दी है कि भुगतान में देरी और वादों को पूरा न करने से कर्मचारियों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। यदि सरकार ने जल्द ही ठोस पहल नहीं की, तो आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार को चुनावी घोषणा पत्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को अमल में लाना होगा। अन्यथा प्रदेशभर में विरोध तेज किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Teacher Promotion: छत्तीसगढ़ में 1335 शिक्षकों को पदोन्नति, लिस्ट में 91 रिटायर व निलंबित नाम भी शामिल
रायपुर
व्याख्याताओं और प्रधानपाठकों को मिली पदोन्नति (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 02:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / 57 हजार शिक्षक पदों पर भर्ती की गुहार… बंद स्कूल दोबारा खोलने की उठी मांग, फोरम ने इन मांगों को लेकर जताई नाराजगी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट