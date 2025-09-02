Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

Teacher Promotion: छत्तीसगढ़ में 1335 शिक्षकों को पदोन्नति, लिस्ट में 91 रिटायर व निलंबित नाम भी शामिल

CG News: पदोन्नति लिस्ट टी-संवर्ग में लिए 1335 व्याख्याता और प्रधान पाठकों के नाम शामिल थे। पदोन्नत प्राचार्यों में से 1222 ने संस्था चयन कर पदस्थापना सुनिश्चित की।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 02, 2025

व्याख्याताओं और प्रधानपाठकों को मिली पदोन्नति (Photo source- Patrika)
व्याख्याताओं और प्रधानपाठकों को मिली पदोन्नति (Photo source- Patrika)

Teacher Promotion: छत्तीसगढ़ के 1335 टी संवर्ग व्याख्याता, व्याख्याता (एलबी) और प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला को प्राचार्य (टी संवर्ग) पद पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदोन्नति प्रदान कर दी गई। इस संबंध में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में पदोन्नति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद 1335 पदोन्नति आदेश जारी किए गए।

Teacher Promotion: 20 ने पदोन्नति लेने से किया इंकार

यह आदेश स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव से प्राप्त अनुमोदन के आधार पर जारी किया गया है। कुल 1222 व्याख्याताओं, व्याख्याता (एल बी) व प्रधानपाठकों को प्राचार्य (टी संवर्ग) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति उपरांत पदस्थापना आदेश जारी किए गए हैं। पदोन्नति किए गए व्याख्याता और प्रधान पाठकों की पदस्थापना काउसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से की गई।

ये भी पढ़ें

Teacher Promotion: 1335 व्याख्याताओं एवं प्रधान पाठकों को प्राचार्य पद पर पदोन्नति, जारी हुआ आदेश
रायपुर
Teacher Promotion (Image-Freepik)

पदोन्नति लिस्ट टी-संवर्ग में लिए 1335 व्याख्याता और प्रधान पाठकों के नाम शामिल थे। पदोन्नत प्राचार्यों में से 1222 ने संस्था चयन कर पदस्थापना सुनिश्चित की। शेष 113 में से 20 पदोन्नत प्राचार्य काउंसिंग में अनुपस्थित रहे, 20 ने पदोन्नति लेने से इंकार किया। 2 ने विद्यालय चयन से इंकार किया। लिस्ट में 91 के सेवानिवृत्त, मृत, निलंबित एवं अन्य श्रेणी में रहे।

ई-संवर्ग पर भी निर्णय जल्द

ई संवर्ग पदोन्नत प्राचार्य की पदस्थापना हाईकोर्ट का निर्णय आने के पंद्रह दिन के अंदर कर दी जाएगी। यह आश्वासन शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने व्याख्याता संघ के प्रांताध्यक्ष एवं प्राचार्य पदोन्नति फोरम को दिया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा और प्रवक्ता जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री से उनके दुर्ग स्थित कार्यालय में मुलाकात की।

Teacher Promotion: इस दौरान संघ ने जब ई संवर्ग के प्राचार्य पद की पदस्थापना की बात कि तब मंत्री ने आश्वस्त किया कि हाईकोर्ट के निर्णय के पंद्रह दिन के अन्दर पदस्थापना आदेश जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही शनिवार को शाला सुबह लगाने हेतु अधिकारी को निर्देशित करने की बात कही। इस दौरान संघ के राजीव वर्मा, लखन लाल साहू, सुरेश अवस्थी, राम कुमार दुबे, एम के राजपूत, अनुपम बारीक, राजू गुप्ता, हेमंत उपाध्याय, ओपी राजपूत, टीसी मजगहे, राजेश पांडे उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें

7 प्रधानपाठक सहित 44 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी, इस लापरवाही के चलते हुई कड़ी कार्रवाई, जानें पूरा मामला
कवर्धा
7 प्रधानपाठक सहित 44 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी, इस लापरवाही के चलते हुई कड़ी कार्रवाई, जानें पूरा मामला

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 10:00 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Teacher Promotion: छत्तीसगढ़ में 1335 शिक्षकों को पदोन्नति, लिस्ट में 91 रिटायर व निलंबित नाम भी शामिल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट