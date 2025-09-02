Teacher Promotion: छत्तीसगढ़ में 1335 शिक्षकों को पदोन्नति, लिस्ट में 91 रिटायर व निलंबित नाम भी शामिल

Teacher Promotion: इस दौरान संघ ने जब ई संवर्ग के प्राचार्य पद की पदस्थापना की बात कि तब मंत्री ने आश्वस्त किया कि हाईकोर्ट के निर्णय के पंद्रह दिन के अन्दर पदस्थापना आदेश जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही शनिवार को शाला सुबह लगाने हेतु अधिकारी को निर्देशित करने की बात कही। इस दौरान संघ के राजीव वर्मा, लखन लाल साहू, सुरेश अवस्थी, राम कुमार दुबे, एम के राजपूत, अनुपम बारीक, राजू गुप्ता, हेमंत उपाध्याय, ओपी राजपूत, टीसी मजगहे, राजेश पांडे उपस्थित थे।