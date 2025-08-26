CG Accident News: बहन को तीजा मनाने बाइक से लेकर आ रहा था भाई, स्कूटी की टक्कर से हुई मौत

उसी समय सामने पिनकापार तरफ से आ रही स्कूटी सीजी 08 एवाई 7918 का चालक संजय पंदरामें पिता श्रवण निवासी ग्राम गर्रापार थाना गैंदाटोला जिला राजनांदगांव ने ठोकर मार दिया। इससे जितेंद्र कुमार को सिर में गंभीर चोट आई और उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचा। स्कूटी चालक संजय पंदरामें को भी चोट लगी थी।