12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बालोद

CG Crime news : बाइक टकराने के बाद रायपुर में बालोद जिले के युवक की चाकू से गोद कर हत्या

हाथीगोर्रा निवासी 19 वर्षीय हेमंत कोठारी की रायपुर के चंरोगाभांठा क्षेत्र में एक युवक ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी। घर के इकलौते काम करने वाले बेटे की मौत के बाद परिवार में दुखों का पहाड़ टूट गया है।

बालोद

Chandra Kishor Deshmukh

Aug 12, 2025

हाथीगोर्रा निवासी 19 वर्षीय हेमंत कोठारी की रायपुर के चंरोगाभांठा क्षेत्र में एक युवक ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी। घर के इकलौते काम करने वाले बेटे की मौत के बाद परिवार में दुखों का पहाड़ टूट गया है।

Balod news : डौंडी विकासखंड के ग्राम हाथीगोर्रा निवासी 19 वर्षीय हेमंत कोठारी की रायपुर के चंरोगाभांठा क्षेत्र में एक युवक ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी। घर के इकलौते काम करने वाले बेटे की मौत के बाद परिवार में दुखों का पहाड़ टूट गया है।
इस घटना से पहले हेमंत ने अपनी मां से मोबाइल के माध्यम से लगभग एक घंटे बात की थी। उन्होंने कहा था कि रक्षाबंधन के दिन घर नहीं आऊंगा, लेकिन सोमवार को घर आने का वादा किया था। सोमवार को हेमंत जीवित तो नहीं उसका शव घर जरूर आया। बेटे की मौत की खबर सुनकर हेमंत की मां बेसुध है। पिता सहित पूरा परिवार सदमें में है। हेमंत के भरोसे पूरा घर चल रहा था। परिवार गरीब है। अंतिम संस्कार करने तक का पैसा नहीं था। ग्रामीणों व परिवार के लोगों ने मिलकर अंतिम संस्कार कराया।

यह भी पढ़ें :

CG Road accident : सड़कों पर बैठे रहते हैं गौवंश, तेज रफ्तार ट्रक ने 9 गौवंश को कुचला, सभी की मौत

मां बोली मेरे बेटे का क्या कसूर था

हेमंत की मां कुलपत बाई बेटे का शव घर आते ही उसके शरीर से लिपट गई और कहने लगी उठ जा बेटा। मेरे बेटे का क्या कसूर था जो मार डाला। गांव व परिवार के लोगों की आंखें नम है। परिजनों के सामने अब आर्थिक संकट की भी स्थिति निर्मित हो गई है।

परिवार को आर्थिक मदद की जरूरत

पिता सुखदेव राम व उनका परिवार गरीब है। गांव वाले व उनका परिवार मिलकर शोक कार्यक्रम करा रहे हैं। परिवार को शासन प्रशासन से आर्थिक मदद की जरूरत है। सुखदेव ने बताया कि उनके दो बेटे हैं। एक बेटा कमजोर है, जिस बेटे के भरोसे घर चल रहा था, उसकी मौत हो गई। माता-पिता भी कमजोर हैं और काम भी नहीं कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें :

Balod News : सुरक्षा और निगरानी के लिए लगे सीसीटीवी बंद, पुलिस नहीं दे रही ध्यान

रायपुर में करता था डिलीवरी ब्वाय का काम

परिजनों के मुताबिक हेमंत दो माह पहले काम करने रायपुर गया था। वहां फूड डिलीवरी ब्वॉय का काम करता था। रविवार की शाम हुई इस घटना के बाद उसे घायल अवस्था में रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सोमवार सुबह मौत हो गई। हालांकि रायपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

इस तरह हुई थी युवक की हत्या

रायपुर के चंगोराभाठा इलाके में रविवार शाम 4.30 बजे फूड डिलीवरी करने गए हेमंत पर युवक ने जानलेवा हमला कर दिया। हेमंत की बाइक वहां रहने वाले एक लड़के की बाइक से टकरा गई। इसी बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ और मारपीट हुई। इसके बाद हेमंत फूड डिलीवरी करने एक मकान में चला गया। वापस लौट रहा था तो लड़के ने चाकू से हमला कर दिया। आसपास के लोग उसे महादेव घाट रोड स्थित निजी अस्पताल ले गए, जहां से उसे एम्स रेफर किया गया। आरोपीे भाग निकला। इलाज के दौरान सोमवार सुबह 5 बजे उसकी मौत हो गई।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

cg breaking news

cg crime

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

crime

crime news

crimenews

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 11:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / CG Crime news : बाइक टकराने के बाद रायपुर में बालोद जिले के युवक की चाकू से गोद कर हत्या

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.