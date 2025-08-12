CG Crime news : बाइक टकराने के बाद रायपुर में बालोद जिले के युवक की चाकू से गोद कर हत्या

Balod news : डौंडी विकासखंड के ग्राम हाथीगोर्रा निवासी 19 वर्षीय हेमंत कोठारी की रायपुर के चंरोगाभांठा क्षेत्र में एक युवक ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी। घर के इकलौते काम करने वाले बेटे की मौत के बाद परिवार में दुखों का पहाड़ टूट गया है।

इस घटना से पहले हेमंत ने अपनी मां से मोबाइल के माध्यम से लगभग एक घंटे बात की थी। उन्होंने कहा था कि रक्षाबंधन के दिन घर नहीं आऊंगा, लेकिन सोमवार को घर आने का वादा किया था। सोमवार को हेमंत जीवित तो नहीं उसका शव घर जरूर आया। बेटे की मौत की खबर सुनकर हेमंत की मां बेसुध है। पिता सहित पूरा परिवार सदमें में है। हेमंत के भरोसे पूरा घर चल रहा था। परिवार गरीब है। अंतिम संस्कार करने तक का पैसा नहीं था। ग्रामीणों व परिवार के लोगों ने मिलकर अंतिम संस्कार कराया।