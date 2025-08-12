CG Crime news : बाइक टकराने के बाद रायपुर में बालोद जिले के युवक की चाकू से गोद कर हत्या

Balod news : डौंडी विकासखंड के ग्राम हाथीगोर्रा निवासी 19 वर्षीय हेमंत कोठारी की रायपुर के चंरोगाभांठा क्षेत्र में एक युवक ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी। घर के इकलौते काम करने वाले बेटे की मौत के बाद परिवार में दुखों का पहाड़ टूट गया है।
इस घटना से पहले हेमंत ने अपनी मां से मोबाइल के माध्यम से लगभग एक घंटे बात की थी। उन्होंने कहा था कि रक्षाबंधन के दिन घर नहीं आऊंगा, लेकिन सोमवार को घर आने का वादा किया था। सोमवार को हेमंत जीवित तो नहीं उसका शव घर जरूर आया। बेटे की मौत की खबर सुनकर हेमंत की मां बेसुध है। पिता सहित पूरा परिवार सदमें में है। हेमंत के भरोसे पूरा घर चल रहा था। परिवार गरीब है। अंतिम संस्कार करने तक का पैसा नहीं था। ग्रामीणों व परिवार के लोगों ने मिलकर अंतिम संस्कार कराया।
हेमंत की मां कुलपत बाई बेटे का शव घर आते ही उसके शरीर से लिपट गई और कहने लगी उठ जा बेटा। मेरे बेटे का क्या कसूर था जो मार डाला। गांव व परिवार के लोगों की आंखें नम है। परिजनों के सामने अब आर्थिक संकट की भी स्थिति निर्मित हो गई है।
पिता सुखदेव राम व उनका परिवार गरीब है। गांव वाले व उनका परिवार मिलकर शोक कार्यक्रम करा रहे हैं। परिवार को शासन प्रशासन से आर्थिक मदद की जरूरत है। सुखदेव ने बताया कि उनके दो बेटे हैं। एक बेटा कमजोर है, जिस बेटे के भरोसे घर चल रहा था, उसकी मौत हो गई। माता-पिता भी कमजोर हैं और काम भी नहीं कर सकते हैं।
परिजनों के मुताबिक हेमंत दो माह पहले काम करने रायपुर गया था। वहां फूड डिलीवरी ब्वॉय का काम करता था। रविवार की शाम हुई इस घटना के बाद उसे घायल अवस्था में रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सोमवार सुबह मौत हो गई। हालांकि रायपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
रायपुर के चंगोराभाठा इलाके में रविवार शाम 4.30 बजे फूड डिलीवरी करने गए हेमंत पर युवक ने जानलेवा हमला कर दिया। हेमंत की बाइक वहां रहने वाले एक लड़के की बाइक से टकरा गई। इसी बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ और मारपीट हुई। इसके बाद हेमंत फूड डिलीवरी करने एक मकान में चला गया। वापस लौट रहा था तो लड़के ने चाकू से हमला कर दिया। आसपास के लोग उसे महादेव घाट रोड स्थित निजी अस्पताल ले गए, जहां से उसे एम्स रेफर किया गया। आरोपीे भाग निकला। इलाज के दौरान सोमवार सुबह 5 बजे उसकी मौत हो गई।