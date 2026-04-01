12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

CG Crime News: पुतले का सिर और लाल कपड़े में कटा नींबू-मिर्च मिलने से हड़कंप, NGO दफ्तर के बाहर संदिग्ध टोटका

Crime News: शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक समाजसेवी संस्था के कार्यालय के बाहर संदिग्ध सामग्री पाई गई। जानकारी के अनुसार, “सूत्र” संस्था के कर्मचारी जब फील्ड कार्य से लौटकर कार्यालय पहुंचे, तो बाहर रखी सामग्री को देखकर घबरा गए।

2 min read
Google source verification

बालोद

image

Khyati Parihar

Apr 12, 2026

बालोद में एनजीओ कार्यालय के बाहर संदिग्ध तांत्रिक क्रिया (फोटो सोर्स- पत्रिका)

बालोद में एनजीओ कार्यालय के बाहर संदिग्ध तांत्रिक क्रिया (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Crime News: बालोद जिले के कुंदरू पारा स्थित मधुबन कॉलोनी में संचालित सूत्र समाज सेवी संस्था के कार्यालय के बाहर संदिग्ध परिस्थितियों में कुछ सामग्री रखी मिली। इन सामग्रियों में नींबू-मिर्ची बंधन, एक मटकी, लाल कपड़ा और एक प्लास्टिक पुतले का सिर शामिल हैं, जिन्हें कार्यालय के ठीक बाहर पाया गया। इस घटना के सामने आने के बाद संस्था में कार्यरत कर्मचारियों के बीच भय और दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है।

इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए, सूत्र समाज सेवी संस्था ने पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। संस्था ने अपनी शिकायत में इन संदिग्ध वस्तुओं के पाए जाने का उल्लेख किया है, जिससे परिसर में काम करने वालों में चिंता फैल गई है।

बालोद में संदिग्ध सामग्री मिलने से दहशत

दरअसल, कुन्दरूपारा वार्ड के मधुबन कॉलोनी में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक समाजसेवी संस्था के कार्यालय के बाहर संदिग्ध सामग्री पाई गई। जानकारी के अनुसार, “सूत्र” संस्था के कर्मचारी जब फील्ड कार्य से लौटकर कार्यालय पहुंचे, तो बाहर रखी सामग्री को देखकर घबरा गए। घटना के बाद कर्मचारी तुरंत बालोद थाने पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई। वहीं, सूचना मिलते ही वार्ड के लोग भी मौके पर जुट गए। बाद में स्थानीय लोगों और संस्था के सदस्यों ने मिलकर उक्त सामग्री को हटवा दिया, लेकिन घटना के बाद पूरे इलाके में डर और चिंता का माहौल बना रहा।

पुलिस ने बताया शरारती तत्वों की हरकत

इस मामले में बालोद थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह किसी असामाजिक तत्व की शरारत लग रही है, जिसका उद्देश्य लोगों में भय फैलाना हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जादू-टोना जैसी बातें अंधविश्वास हैं और इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और संबंधित व्यक्ति की तलाश की जा रही है।

इससे संबंधित खबरें पढ़े

नींबू-मिर्च लेकर श्मशान घाट में कर रहे थे तांत्रिक क्रिया, मौके पर पहुंची पुलिस - बिलासपुर कोनी क्षेत्र के ग्राम निरतू के श्मशान घाट में तांत्रिक गतिविधियों में लिप्त 12 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। इसमें चार महिलाएं शामिल थीं। पकड़े गए आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार रात ग्रामीणों ने श्मशान घाट के पास पीपल के पेड़ के नीचे कुछ अनजान लोगों को अजीबोगरीब क्रियाएं करते देखा… पूरी खबर पढ़े

जादू-टोना के शक में एक ही परिवार के 3 लोगों के साथ बर्बरता, HC ने पुलिस से मांगा जवाब- जादू-टोना के संदेह में एक ही परिवार के तीन लोगों के साथ की गई अमानवीय बर्बरता के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने न्यायिक आदेश का पालन नहीं करने और निष्पक्ष जांच में लापरवाही बरतने पर पुलिस की भूमिका को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश दिया है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ चल रही विभागीय जांच का परिणाम शपथपत्र के साथ प्रस्तुत करें… पूरी खबर पढ़े

ये भी पढ़ें

Crime News: मौत के बाद भी नहीं मिला सुकून… मुक्तिधाम से नाबालिग की अस्थियां हुई गायब, मचा हड़कंप
बेमेतरा
तंत्र-मंत्र (photo-unsplash)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Apr 2026 07:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / CG Crime News: पुतले का सिर और लाल कपड़े में कटा नींबू-मिर्च मिलने से हड़कंप, NGO दफ्तर के बाहर संदिग्ध टोटका

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

तेज हवा-तूफान में कमजोर होर्डिंग गिरने का खतरा

बड़े-बड़े भवनों और सड़कों-चौक चौराहों पर दिनों-दिन होर्डिंग लगाया जा रहा है। इन ऊंचे भवनों पर लगे होर्डिंग की गुणवत्ता और मजबूती की जांच नहीं की गई है, जिससे वे लोगों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं।
बालोद

Forest Guard Suspended: वन विभाग सख्त! अवैध लकड़ी मामले में वन रक्षक सस्पेंड

अवैध लकड़ी मामले में वन रक्षक सस्पेंड (photo source- Patrika)
बालोद

जज को जान से मारने की धमकी, नक्सली बताकर मांगी 3 करोड़ की फिरौती, संदिग्ध लेटर से मचा हड़कंप

जज को जान से मारने की धमकी (photo source- Patrika)
बालोद

CG News: गन्ना किसानों का 6 करोड़ भुगतान अटका, बोले- अब नहीं सहेंगे देरी, वजह चौंकाने वाली

गन्ना किसानों का 6 करोड़ का भुगतान अटका (फाइल फोटो- पत्रिका)
बालोद

Breaking News: बालोद में तेज रफ्तार बस रेलवे ट्रैक पर गिरी, 15 यात्री घायल, मची अफरा-तफरी

बस अनियंत्रित होकर रेलवे ट्रैक पर गिरा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.