CG Crime News: पुतले का सिर और लाल कपड़े में कटा नींबू-मिर्च मिलने से हड़कंप, NGO दफ्तर के बाहर संदिग्ध टोटका

दरअसल, कुन्दरूपारा वार्ड के मधुबन कॉलोनी में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक समाजसेवी संस्था के कार्यालय के बाहर संदिग्ध सामग्री पाई गई। जानकारी के अनुसार, “सूत्र” संस्था के कर्मचारी जब फील्ड कार्य से लौटकर कार्यालय पहुंचे, तो बाहर रखी सामग्री को देखकर घबरा गए। घटना के बाद कर्मचारी तुरंत बालोद थाने पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई। वहीं, सूचना मिलते ही वार्ड के लोग भी मौके पर जुट गए। बाद में स्थानीय लोगों और संस्था के सदस्यों ने मिलकर उक्त सामग्री को हटवा दिया, लेकिन घटना के बाद पूरे इलाके में डर और चिंता का माहौल बना रहा।