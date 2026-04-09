Breaking News: बालोद में तेज रफ्तार बस रेलवे ट्रैक पर गिरी, 15 यात्री घायल, मची अफरा-तफरी

एनएच पर दुर्घटनाग्रस्त ट्रक की रस्सी में फंसकर बाइक सवार CISF जवान की मौत- पुलिस की लापरवाही ने बाइक सवार सीआईएसएफ जवान की जान ले ली। मंगलवार की रात करीब 9 बजे नेशनल हाइवे क्रमांक- 130 पर ग्राम रजपुरीकला स्थित अमेरा कोल खदान गेट के पास एक दिन पहले से खड़े दुर्घटनाकारी ट्रक से लटकी रस्सी में सीआईएसएफ जवान (Road accident) की बाइक फंस गई और वह सडक़ पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया… पूरी खबर पढ़े