बालोद

CG Festival 2025: तीजा पर्व का उत्साह, ट्रेन और बसों में बढ़ी भीड़, बैठने को जगह नहीं…

CG Festival 2025: बालोद जिले में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे तीजा पर्व को देखते हुए 25 और 29 अगस्त महिला यात्रियों की विशेष सुविधा को ध्यान में रखते हुए तीजा फेस्टिवल फास्ट मेमू ट्रेन चलायएगा।

बालोद

Shradha Jaiswal

Aug 25, 2025

CG Festival 2025: तीजा पर्व का उत्साह, ट्रेन और बसों में बढ़ी भीड़, बैठने को जगह नहीं...(photo-patrika)
CG Festival 2025: तीजा पर्व का उत्साह, ट्रेन और बसों में बढ़ी भीड़, बैठने को जगह नहीं...(photo-patrika)

CG Festival 2025: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे तीजा पर्व को देखते हुए 25 और 29 अगस्त महिला यात्रियों की विशेष सुविधा को ध्यान में रखते हुए तीजा फेस्टिवल फास्ट मेमू ट्रेन चलायएगा। ये ट्रेन रायपुर-अनूपपुर-रायपुर एवं रायपुर-ताड़ोकी-रायपुर के मध्य चलेगी।

रविवार को भी ट्रेन में भीड़ देखी गई। यहां महिलाओं के लिए आरक्षित बोगी में पुरुषों का जमावड़ा देखा गया। हालांकि महिलाओं के विरोध के बाद कुछ पुरुष नीचे उतरे, लेकिन कई महिलाओं को खड़े-खड़े सफर करना पड़ा।

स्पेशल ट्रेन से मिल सकती है राहत

छत्तीसगढ़ राज्य में तीजा पर्व उत्साह और परंपरा के साथ मनाया जाता है। यह पर्व सामाजिक और पारिवारिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। विवाहित महिलाएं अपने मायके जाकर पर्व मनाती हैं। इस दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ भी देखी जाती है।

इसी संदर्भ में महिला यात्रियों की विशेष सुविधा के लिए रेलवे 2 जोड़ी अतिरिक्त फास्ट मेमू ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। इसमें महिलाओं यात्रियों को सुगम, आरामदायक एवं सुरक्षित यात्रा सुविधा मिलेगी। गाड़ी संया 06805/06806 रायपुर-ताड़ोकी-रायपुर तीजा फेस्टिवल फास्ट मेमू 25 व 29 अगस्त 2025 को चलेगी।

परिवहन विभाग की लापरवाही भी दिख रही

जिले में तीज पर्व को लेकर महिलाओं में उत्साह है। बड़ी संया में महिलाएं अपने-अपने मायके पहुंच रही हैं, जिससे ट्रेनों व बसों में भीड़ देखने को मिल रही है। पर्व को लेकर पूजा सामग्री का बाजार भी गुलजार है। यहां बस संचालकों की मनमानी व परिवहन विभाग की लापरवाही भी देखने को मिल रही है।

बीते साल जिले में बस दुर्घटना भी हुई थी। बावजूद बसों में यात्रियों को ठूस-ठूंस कर भरा जा रहा है। परिवहन विभाग मूकदर्शक बना हुआ है। कुछ दिन ऐसे ही हालात बने रहने के आसार है। क्षमता से अधिक यात्री बसों में बैठाकर ले जाने से कभी भी बड़ी घटना घट सकती है।

आरटीओ विभाग भी शांत

इधर आरटीओ विभाग भी शांत है। वाहनों की स्थिति क्या है, इसकी जानकारी तक नहीं ले रहा है। बस स्टैंड में यात्रियों की सुरक्षा व सुविधाएं भी लचर है। सुरक्षा व असामाजिक तत्व की निगरानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

दो दिन अभी भीड़ ज्यादा रहेगी

बस स्टैंड में महिला यात्रियों की आवाजाही बढ़ गई है। कई बसों में बैठने के लिए सीट नहीं थी। यात्रियों को खड़े होकर सफर करना पड़ रहा है। तीज पर्व पर बस चालकों की कमाई में वृद्धि हुई है। परेशानी सबसे ज्यादा छोटे बच्चे व वृद्धों को हो रही है।

प्रसाधन की नियमित सफाई नहीं हो रही

बस स्टैंड में महिला व पुरुष प्रसाधन है, लेकिन यहां की नियमित सफाई भी नहीं हो रही है। यात्रियों ने कहा कि पर्व है। ऐसे में अभी भीड़ लगातार रहेगी। प्रसाधनों की नियमित सफाई की जानी चाहिए। बस स्टैंड को भी व्यवस्थित करने का सुझाव यात्रियों ने दिया है।

कपड़ा व सराफा बाजार में भी रौनक

व्रत को लेकर सुहागिनों ने अभी से ही नए वस्त्र, आभूषण, पूजा सामग्री आदि की खरीदारी शुरू कर दी है। कपड़ा बाजार, सोने-चांदी और चूड़ी दुकानों में महिलाओं की भीड़ है। हरितालिका तीज में भगवान श्रीगणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाएं फूलेरा सजा कर शिव पंचायत की पूजा करती हैं।

अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं रखेंगी व्रत

तीज व्रत को लेकर पूजन सामग्री का बाजार सजा हुआ है, जिसके चलते बाजार में चहल-पहल है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी दांपत्य जीवन के लिए रखती हैं।

बस स्टैंड में नहीं लगा कैमरा, पुलिस सहायता केंद्र भी बंद

नगर पालिका ने बस स्टैंड में बीते साल रंग रोगन कराया था, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से विशेष पहल नहीं की। पहले कैमरे लगाए गए थे, लेकिन खराब होने के बाद दो साल पहले निकाल दिए गए। दोबारा कैमरे नहीं लगाए गए। बस स्टैंड में भीड़ रहती है और असामाजिक तत्व भी रहते हैं। इन लोगों पर निगरानी के लिए पुलिस टीम एवं कैमरे लगाने की जरूरत है। यहां पुलिस सहायता केंद्र भी खोला गया है लेकिन बंद रहता है। रविवार दोपहर पुलिस सहायता केंद्र बंद मिला।

25 Aug 2025 03:29 pm

