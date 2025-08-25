CG Festival 2025: तीजा पर्व का उत्साह, ट्रेन और बसों में बढ़ी भीड़, बैठने को जगह नहीं…

नगर पालिका ने बस स्टैंड में बीते साल रंग रोगन कराया था, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से विशेष पहल नहीं की। पहले कैमरे लगाए गए थे, लेकिन खराब होने के बाद दो साल पहले निकाल दिए गए। दोबारा कैमरे नहीं लगाए गए। बस स्टैंड में भीड़ रहती है और असामाजिक तत्व भी रहते हैं। इन लोगों पर निगरानी के लिए पुलिस टीम एवं कैमरे लगाने की जरूरत है। यहां पुलिस सहायता केंद्र भी खोला गया है लेकिन बंद रहता है। रविवार दोपहर पुलिस सहायता केंद्र बंद मिला।