बालोद

CG Fraud News: छड़-सीमेंट सप्लाई के नाम पर 77.50 लाख की ठगी, ठेकेदार ने दर्ज कराई FIR

CG Fraud News: बालोद जिले में छड़ सीमेंट बिक्री करने के नाम पर ठेकेदार से 77 लाख 50 हजार रुपए की ठगी कर ली गई। मामला गुरुर थाना क्षेत्र का है।

बालोद

Shradha Jaiswal

Sep 27, 2025

CG Fraud News: छड़-सीमेंट सप्लाई के नाम पर 77.50 लाख की ठगी, ठेकेदार ने दर्ज कराई FIR(photo-patrika)
CG Fraud News: छड़-सीमेंट सप्लाई के नाम पर 77.50 लाख की ठगी, ठेकेदार ने दर्ज कराई FIR(photo-patrika)(फोटो- Freepik)

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में छड़ सीमेंट बिक्री करने के नाम पर ठेकेदार से 77 लाख 50 हजार रुपए की ठगी कर ली गई। मामला गुरुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक ग्राम धानापुरी निवासी शिकायकर्ता लेखराम सिन्हा भवन निर्माण ठेकदार का काम करता है। छड़ व सीमेंट की आवश्यकता होने पर चौहान टाउन स्मृति नगर निवासी हिमालया एग्रो कंपनी के मालिक नयन राणा से जान पहचान हुई।

CG Fraud News: छड़-सीमेंट सप्लाई के नाम पर 77.50 लाख की ठगी

नयन राणा ने आवेदक को सस्ते दाम पर छड़ सीमेंट देने, स्वयं का 2-3 जगह पर सीमेंट की फैक्ट्री होने, जीएसटी बिल देने एवं बड़े-बड़े ठेकेदारों को सामान सप्लाई करने का झांसा दिया। इस पर उन्होंने 3 जनवरी को अपने पुत्र ओमनारायण सिन्हा दुर्ग का ट्रांसपोटर धनवंत सिंह गिल व प्रतीक शुक्ला के साथ उसके ढिल्लन कॉम्प्लेक्स प्रथम तल हिमालया एग्रो कंपनी के कार्यालय जाकर 130 टन सरिया का सौदा 48,000 रुपए प्रति टन पर किया। इसी प्रकार 300 टन जेके लक्ष्मी सीमेंट 252 रुपए प्रतिबैग के हिसाब से घर पहुंचाकर देने का सौदा हुआ था।

इसके बाद वह अपने गांव लौट आया। पुलिस के मुताबिक लेखराम सिन्हा ने आरोपी नयन राणा के बैंक खाते में अलग-अलग समय में कुल 77 लाख 50 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद भी आरोपी ने छड़ और सीमेंट की सप्लाई नहीं की। आरोपी ने छड़ी और सीमेंट का फर्जी बिल काटकर सामानों की डिलीवरी करना बताता रहा और धोखाधड़ी की। गुरुर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Updated on:

27 Sept 2025 12:03 pm

Published on:

27 Sept 2025 12:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / CG Fraud News: छड़-सीमेंट सप्लाई के नाम पर 77.50 लाख की ठगी, ठेकेदार ने दर्ज कराई FIR

