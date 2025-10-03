CG Liquor News: बालोद के दूधली गांव में अवैध शराब को लेकर हंगामा, पुलिस ने 4 आरोपी किए गिरफ्तार

CG Liquor News: बालोद के दूधली गांव में अवैध शराब को लेकर हंगामा(photo-patrika)
CG Liquor News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के ग्राम दूधली में गुरुवार रात अवैध शराब बिक्री ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। ग्रामीणों और कथित शराब कारोबारी त्रिलोक गौतम के समर्थकों के बीच शराब की कीमत को लेकर हुई कहासुनी धीरे-धीरे बवाल में बदल गई। बात इतनी बिगड़ी कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई और गांव में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
ग्रामीणों का आरोप है कि त्रिलोक गौतम गांव और आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार कर रहा था। बाकायदा कारों से शराब की सप्लाई की जाती थी और ड्राई डे पर भी शराब की बिक्री जारी रहती थी। ग्रामीणों का कहना है कि इस अवैध कारोबार की जानकारी कई बार दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई।
गुरुवार देर रात कुछ ग्रामीणों ने तय दर पर शराब खरीदने की मांग की। इस पर शराब कोचिया के गुर्गों ने उन्हें खदेड़ने की कोशिश की। ग्रामीण वहां से लौट तो गए, लेकिन कोचिया के लोग उनका पीछा करते हुए गांव तक पहुंच गए और विवाद करते हुए मारपीट शुरू कर दी।
घटना की जानकारी फैलते ही अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे और विरोध जताया। देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई और दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ। माहौल बिगड़ने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट हो गए और अवैध शराब कारोबार के खिलाफ आवाज उठाई।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है।
गांव के लोगों ने प्रशासन से साफ चेतावनी दी है कि अगर अवैध शराब कारोबार पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से चल रहे इस धंधे ने गांव का माहौल बिगाड़ दिया है और परिवारों की शांति छीन ली है। उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक शराब बिक्री पर पाबंदी नहीं लगेगी, तब तक गांव में स्थायी शांति लौटना संभव नहीं है।
बड़ी खबरेंView All
बालोद
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग