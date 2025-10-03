CG Liquor News: बालोद के दूधली गांव में अवैध शराब को लेकर हंगामा, पुलिस ने 4 आरोपी किए गिरफ्तार

CG Liquor News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के ग्राम दूधली में गुरुवार रात अवैध शराब बिक्री ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। ग्रामीणों और कथित शराब कारोबारी त्रिलोक गौतम के समर्थकों के बीच शराब की कीमत को लेकर हुई कहासुनी धीरे-धीरे बवाल में बदल गई। बात इतनी बिगड़ी कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई और गांव में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।