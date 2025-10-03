Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

CG Liquor News: बालोद के दूधली गांव में अवैध शराब को लेकर हंगामा, पुलिस ने 4 आरोपी किए गिरफ्तार

CG Liquor News: ग्रामीणों और कथित शराब कारोबारी त्रिलोक गौतम के समर्थकों के बीच शराब की कीमत को लेकर हुई कहासुनी धीरे-धीरे बवाल में बदल गई।

2 min read

बालोद

image

Shradha Jaiswal

Oct 03, 2025

CG Liquor News: बालोद के दूधली गांव में अवैध शराब को लेकर हंगामा(photo-patrika)

CG Liquor News: बालोद के दूधली गांव में अवैध शराब को लेकर हंगामा(photo-patrika)

CG Liquor News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के ग्राम दूधली में गुरुवार रात अवैध शराब बिक्री ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। ग्रामीणों और कथित शराब कारोबारी त्रिलोक गौतम के समर्थकों के बीच शराब की कीमत को लेकर हुई कहासुनी धीरे-धीरे बवाल में बदल गई। बात इतनी बिगड़ी कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई और गांव में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

CG Liquor News: लंबे समय से चल रहा था कारोबार

ग्रामीणों का आरोप है कि त्रिलोक गौतम गांव और आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार कर रहा था। बाकायदा कारों से शराब की सप्लाई की जाती थी और ड्राई डे पर भी शराब की बिक्री जारी रहती थी। ग्रामीणों का कहना है कि इस अवैध कारोबार की जानकारी कई बार दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई।

दाम को लेकर शुरू हुआ विवाद

गुरुवार देर रात कुछ ग्रामीणों ने तय दर पर शराब खरीदने की मांग की। इस पर शराब कोचिया के गुर्गों ने उन्हें खदेड़ने की कोशिश की। ग्रामीण वहां से लौट तो गए, लेकिन कोचिया के लोग उनका पीछा करते हुए गांव तक पहुंच गए और विवाद करते हुए मारपीट शुरू कर दी।

ग्रामीणों का बढ़ा आक्रोश

घटना की जानकारी फैलते ही अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे और विरोध जताया। देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई और दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ। माहौल बिगड़ने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट हो गए और अवैध शराब कारोबार के खिलाफ आवाज उठाई।

पुलिस की कार्रवाई

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है।

ग्रामीणों की सख्त नाराज़गी

गांव के लोगों ने प्रशासन से साफ चेतावनी दी है कि अगर अवैध शराब कारोबार पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से चल रहे इस धंधे ने गांव का माहौल बिगाड़ दिया है और परिवारों की शांति छीन ली है। उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक शराब बिक्री पर पाबंदी नहीं लगेगी, तब तक गांव में स्थायी शांति लौटना संभव नहीं है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

03 Oct 2025 05:14 pm

Published on:

03 Oct 2025 05:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / CG Liquor News: बालोद के दूधली गांव में अवैध शराब को लेकर हंगामा, पुलिस ने 4 आरोपी किए गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

तीन दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत, मातम में बदली दशहरा और दीपावली की खुशियां… जानें कैसे हुआ ये दर्दनाक हादसा?

road Accident
बालोद

करंट की चपेट में आने से 10 वर्षीय बालक की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया चक्काजाम…. जानें क्या है पूरी घटना

मौत (photo- patrika)
बालोद

छत्तीसगढ़ के इस गांव में दशहरा का अलग रूप: 70 सालों से हो रही रावण की पूजा, भगवान राम के मंदिर के सामने भी नहीं जलता पुतला

बालोद

Gandhi Jayanti 2025: सपने में आए बापू ने दी भविष्यवाणी, वली मोहम्मद की रिहाई के बाद बना गांव गांधी गोरकापार, जानें इतिहास

सपने में आए बापू तो गांव के आगे जुड़ा गांधी नाम (फोटो सोर्स- Dreamstime)
बालोद

CG News: बालोद बना देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला, दो वर्षों में एक भी मामला नहीं आया सामने

CG News: बालोद बना देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला, दो वर्षों में एक भी मामला नहीं आया सामने
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.