CG News: पेट्रोल पंप से 100 मीटर दूर धड़ल्ले से बिक रही अवैध शराब, पुलिस मौन, प्रशासन बेखबर…

पेट्रोल पंप से 100 मीटर दूर बिक रही अवैध शराब (photo source- Patrika)
CG News: ग्राम पंचायत घोटिया में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। गांव के लोग परेशान हैं। ग्राम घोटिया में मुख्य सड़क के किनारे स्थित पेट्रोल पंप से 100 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति लंबे समय से बड़े पैमाने पर अवैध शराब की बिक्री कर रहा है। ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे ग्रामीणों में आक्रोश है, वहीं युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में फंसती जा रही है।
अवैध शराब विक्रेता घरों में भी फोन कॉल पर शराब की डिलीवरी कर रहे हैं। कोचिये अंग्रेजी और देसी शराब उपलब्ध करा रहे हैं। शाम होते ही मदिरा प्रेमियों का जमावड़ा लगने लगता है। आए दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा है। महिलाएं इस जगह से गुजरना पसंद नहीं करती हैैं। उनके साथ नशे में लोग छेड़खानी भी करते हैं। मामले में कार्रवाई नहीं होने से लगता है कि उन्हें पुलिस का संरक्षण है।
CG News: क्षेत्र के थाना प्रभारी को भेज कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाएगा। गांव में शराब की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी: डॉ. चित्रा वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक, राजहरा
गांव में टीम भेज कर अवैध शराब बिक्री में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी: उमा ठाकुर, थाना प्रभारी, डौंडी
