CG News: पेट्रोल पंप से 100 मीटर दूर धड़ल्ले से बिक रही अवैध शराब, पुलिस मौन, प्रशासन बेखबर…

CG News: ग्राम पंचायत घोटिया में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। गांव के लोग परेशान हैं। ग्राम घोटिया में मुख्य सड़क के किनारे स्थित पेट्रोल पंप से 100 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति लंबे समय से बड़े पैमाने पर अवैध शराब की बिक्री कर रहा है। ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे ग्रामीणों में आक्रोश है, वहीं युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में फंसती जा रही है।