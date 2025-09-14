CG Rape Case: नाबालिग से दरिंदगी! झूठे बहाने से जंगल ले जाकर किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

CG Rape Case: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिले के एक गांव में एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार आरोपी बृजेश हिड़को ने पीड़िता को उसके नाना की मौत का झूठा बहाना बनाकर जंगल ले गया और वहां उसके साथ अनैतिक कार्य किया।
घटना के बाद डरी-सहमी पीड़िता ने अपने परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिजन उसे थाने लेकर पहुंचे। घटना के बाद परिजनों को पीड़िता ने आपबीती बताई, जिसके बाद परिजनों के साथ पीड़िता थाने पहुंची। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट, दुष्कर्म, अपहरण व अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरतार कर जेल भेज दिया है।
पूछताछ में खुलासा हुआ कि एक साल पहले जब पीड़िता 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी तब भी आरोपी ने उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। पुलिस के अनुसार आरोपी बदमाश प्रवृत्ति का है। उसके खिलाफ दर्ज पुराने आपराधिक मामलों को खंगाला जा रहा है।