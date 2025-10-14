CG Winter 2025: बारिश थमते ही ठंड ने दी दस्तक! सुबह-शाम महसूस होने लगी हल्की ठंड

CG Winter 2025: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में लंबी अवधि तक हुई बारिश के बाद कुछ दिनों से बारिश थमी है। आसमान साफ होने के साथ ही ठंड भी दस्तक दे रही है। जिले में अब सुबह-शाम हल्की ठंड का अहसास हो रह है। सुबह के वक्त हल्की धुंध दिखाई पड़ रही है। सोमवार को शहर में दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और सुबह का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री दर्ज किया गया है।