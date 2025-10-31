Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

Chhattisgarh News : राज्य गठन के बाद बदली तस्वीर, खुले व्यापार और रोजगार के द्वार

राज्य गठन के बाद मिले राष्ट्रीय राजमार्गों ने बालोद जिले की तस्वीर बदल दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के साथ नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है, जिससे बालोद सीधे महाराष्ट्र से जुड़ गया है।

2 min read
Google source verification

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Oct 31, 2025

राज्य गठन के बाद मिले राष्ट्रीय राजमार्गों ने बालोद जिले की तस्वीर बदल दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के साथ नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है, जिससे बालोद सीधे महाराष्ट्र से जुड़ गया है।

बालोद. हमारा छत्तीसगढ़ राज्य 25 साल का हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 11 साल बाद बालोद को जिला बनाया गया। जिला गठन के बाद विकास के द्वार खुल गए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क परिवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों में जिले का विकास हुआ है। अभी भी जिले को कई उम्मीदें भी हैं। राज्य गठन के बाद मिले राष्ट्रीय राजमार्गों ने बालोद जिले की तस्वीर बदल दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के साथ नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है, जिससे बालोद सीधे महाराष्ट्र से जुड़ गया है। इससे आवागमन सुगम होने के साथ व्यापार, रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर खुले हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग का 90 प्रतिशत काम पूरा

लगभग 680 करोड़ की लागत से पुरूर से महाराष्ट्र सीमा के कोहका तक 114 किमी लंबे नेशनल हाइवे का निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अनुसार करीब 90 फीसदी कार्य पूर्ण हो चुका है। फेस-1 के तहत झलमला से शेरपार तक का निर्माण पूरी तरह समाप्त हो चुका है।

व्यापार और रोजगार को मिलेगा बड़ा लाभ

हाइवे के माध्यम से बालोद से महाराष्ट्र तक सीधा संपर्क स्थापित हुआ है। क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, पर्यटन और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। नागरिक सुविधाओं का विस्तार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी मजबूत होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग बालोद के अनुविभागीय अधिकारी अनिल कुमार छारी ने बताया कि पहला चरण झलमला से शेरपार तक पूरा हो चुका है। पुरूर से झलमला तक निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। इसकी अनुमानित लागत 280 करोड़ रुपए है। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत लगभग 680 करोड़ की है।

यह भी पढ़ें :

500 एकड़ में धान की फसल कीट के प्रकोप और बारिश से खराब

10 से 15 साल में बनेगा सिक्सलेन हाइवे

अधिकारियों ने जानकारी दी कि वर्तमान में इस मार्ग को दो लेन में तैयार किया गया है। भविष्य को देखते हुए इसकी योजना सिक्सेलेन के रूप में तैयार है, जिसे 10 से 15 वर्षों में विकसित किया जाएगा।

फैक्ट फाइल

कुल लंबाई : 114 किमी
लागत : 680 करोड़ रुपए
वर्तमान प्रगति : 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण
मार्ग : पुरूर-झलमला-शेरपार-कोहका (महाराष्ट्र सीमा)
भविष्य में सिक्सलेन विस्तार प्रस्तावित

यह भी पढ़ें :

10 में से 9 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बंद, एक गुदुम में चालू, वह भी घाटे में

हाइवे से विकास की रफ्तार

नए नेशनल हाइवे से औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को बल मिलेगा। सड़क संपर्क बेहतर होने से ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास की गति तेज होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भिलाई स्टील प्लांट

big breaking

Big news

Breaking News

BSP

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

CM Vishnu Deo Sai

Deputy CM Arun Sao

Deputy CM Vijay Sharma

शिक्षा

health

health news

patrika news

patrika news in hindi

pm modi

PM Narendra Modi

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 11:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / Chhattisgarh News : राज्य गठन के बाद बदली तस्वीर, खुले व्यापार और रोजगार के द्वार

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

ऑनलाइन शेयर मार्केट ट्रेडिंग के नाम पर ठगी! MBA छात्र से 4.90 लाख रुपए पार, जानें पूरा मामला…

ऑनलाइन शेयर मार्केट ट्रेडिंग के नाम पर ठगी! MBA छात्र से 4.90 लाख रुपए पार, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
बालोद

CG Murder Case: जंगल में बोरी में मिला शव! शराब पीने के बाद विवाद में मां-बेटे ने पिता की कर दी हत्या…

CG Murder Case: जंगल में बोरी में मिला शव! शराब पीने के बाद विवाद में मां-बेटे ने पिता की कर दी हत्या...(photo-patrika)
बालोद

शक्कर कारखाने को 16 साल में 100 करोड़ का घाटा, किसान बोले- सात साल में नहीं बढ़ा समर्थन मूल्य…

शक्कर कारखाने को 16 साल में 100 करोड़ का घाटा(photo-patrika)
बालोद

कीट प्रकोप से चौपट हुई फसल! कृषि विभाग ने मांगी रिपोर्ट, किसानों को मिलेगा फसल बीमा का लाभ…

कीट प्रकोप से चौपट हुई फसल! कृषि विभाग ने मांगी रिपोर्ट, किसानों को मिलेगा फसल बीमा का लाभ...(photo-patrika)
बालोद

लगातार बढ़ रहे हत्या के मामलों से बालोद में दहशत, जंगल में मिला 55 वर्षीय व्यक्ति का शव, शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान

Crime
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.