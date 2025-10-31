Chhattisgarh News : राज्य गठन के बाद बदली तस्वीर, खुले व्यापार और रोजगार के द्वार

बालोद. हमारा छत्तीसगढ़ राज्य 25 साल का हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 11 साल बाद बालोद को जिला बनाया गया। जिला गठन के बाद विकास के द्वार खुल गए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क परिवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों में जिले का विकास हुआ है। अभी भी जिले को कई उम्मीदें भी हैं। राज्य गठन के बाद मिले राष्ट्रीय राजमार्गों ने बालोद जिले की तस्वीर बदल दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के साथ नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है, जिससे बालोद सीधे महाराष्ट्र से जुड़ गया है। इससे आवागमन सुगम होने के साथ व्यापार, रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर खुले हैं।