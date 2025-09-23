रिश्ता शर्मसार! बड़े पापा की हैवानियत का शिकार बनी 9 साल की मासूम, दुष्कर्म के बाद किया हत्या प्रयास

Crime News: बालोद जिले के एक गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 9 साल की मासूम बच्ची अपने ही बड़े पिता की दरिंदगी का शिकार होते-होते बच गई। आरोपी ने पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर गुनाह छुपाने के लिए उसका गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया। गनीमत रही कि मासूम बाल-बाल बच गई।
मिली जानकारी के अनुसार, मासूम बच्ची घर के पास खेल रही थी। तभी उसका बड़ा पिता बहला-फुसलाकर उसे सुनसान जगह ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ गलत हरकत की। इसके बाद आरोपी ने मासूम की चीख दबाने और सच्चाई छुपाने के लिए उसका गला दबाकर जान लेने की कोशिश की। इस दौरान बच्ची ने जोर से शोर मचाया। आवाज सुनकर परिजन और गांव के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी वहां से भागने लगा।
घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्ची को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा। वहीं आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है।
Crime News: इस घटना ने पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र को झकझोर दिया है। लोगों ने आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि मासूमों के साथ अपराध करने वालों पर त्वरित न्याय मिलना चाहिए, ताकि समाज में ऐसा कृत्य करने की हिम्मत कोई न कर सके।