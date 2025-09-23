रिश्ता शर्मसार! बड़े पापा की हैवानियत का शिकार बनी 9 साल की मासूम, दुष्कर्म के बाद किया हत्या प्रयास

मिली जानकारी के अनुसार, मासूम बच्ची घर के पास खेल रही थी। तभी उसका बड़ा पिता बहला-फुसलाकर उसे सुनसान जगह ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ गलत हरकत की। इसके बाद आरोपी ने मासूम की चीख दबाने और सच्चाई छुपाने के लिए उसका गला दबाकर जान लेने की कोशिश की। इस दौरान बच्ची ने जोर से शोर मचाया। आवाज सुनकर परिजन और गांव के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी वहां से भागने लगा।