धनतेरस आज : बाजार सजकर तैयार, दुकानों में रही भीड़

शुक्रवार को आम दिनों की अपेक्षा बाजार में खासी चहल-पहल देखने को मिली। मिट्टी के दीये, ग्वालिन की प्रतिमा, रेडिमेड कपड़ों की ग्राहकी ने जोर पकड़ लिया है। बर्तन, सराफा, इलेक्ट्रॉनिक्स सहित ऑटोमोबाइल का कारोबार चमकने की उम्मीद है। इधर ऑनलाइन शॉपिंग को टक्कर देने दुकानदारों एवं कंपनियों ने ग्राहकों के लिए तरह-तरह की स्कीम लांच की है। निर्धारित खरीदी पर चांदी का सिक्का फ्री, डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर, कूपन, लक्की ड्रा सहित एक पर एक फ्री जैसे ऑफर भी रखे गए हैं।