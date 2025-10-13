डिजिटल सिग्नेचर घोटाला..! 1580 स्कूलों के शिक्षकों से 50 लाख की ठगी, उच्च स्तरीय जांच की मांग, दोषियों पर हो कार्रवाई

जिला शिक्षा अधिकारी मधुलिका तिवारी ने कहा की मुझे इस बारे में किसी की जानकारी नहीं है। न ही किसी प्रकार की मेरे समक्ष शिकायत की गई है। उन्होंने बताया कि डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइडर ने शिक्षकों को एक तथाकथित टैक्स इनवाइस या पावती दी, जिसमें स्कूल का नाम, तारीख या हस्ताक्षर तक नहीं थे। पावती देखकर ही फर्जी लगती है। शिक्षकों के पास अब जो पेन ड्राइव दी गई थी, वह भी पूरी तरह अनुपयोगी साबित हो चुकी है।