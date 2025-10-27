आश्वासन के बाद ड्राइवरों की हड़ताल हुई समाप्त! आज से सड़कों पर दौड़ने लगेंगी बसें, यात्रियों को मिलेगी राहत…

CG Driver Strike: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में छत्तीसगढ़ में हिट एंड रन कानून के विरोध सहित चार सूत्रीय मांगों को लेकर चल रही ड्राइवरों की हड़ताल रविवार की शाम समाप्त हो गई। शासन स्तर पर संगठन के प्रदेश पदाधिकारियों को मिले आश्वासन के बाद यह निर्णय लिया गया। रविवार को बालोद जिले एवं धमतरी जिले के ड्राइवर संघ के सदस्य भी चिटौद के धरना स्थल पर पहुंच और चक्काजाम कर रहे थे।