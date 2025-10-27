आश्वासन के बाद ड्राइवरों की हड़ताल हुई समाप्त! आज से सड़कों पर दौड़ने लगेंगी बसें, यात्रियों को मिलेगी राहत…

आश्वासन के बाद ड्राइवरों की हड़ताल हुई समाप्त(photo-patrika)
CG Driver Strike: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में छत्तीसगढ़ में हिट एंड रन कानून के विरोध सहित चार सूत्रीय मांगों को लेकर चल रही ड्राइवरों की हड़ताल रविवार की शाम समाप्त हो गई। शासन स्तर पर संगठन के प्रदेश पदाधिकारियों को मिले आश्वासन के बाद यह निर्णय लिया गया। रविवार को बालोद जिले एवं धमतरी जिले के ड्राइवर संघ के सदस्य भी चिटौद के धरना स्थल पर पहुंच और चक्काजाम कर रहे थे।
इसी दौरान प्रदेश संगठन के पदाधिकारी पहुंचे। उनकी बालोद जिला प्रशासन के अधिकारियों से डेढ़ घंटे तक चर्चा हुई। शासन से मिले आश्वासन की जानकारी दी गई। इसके बाद हड़ताल स्थगित कर दी गई। इस चर्चा में प्रशासन की ओर से अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक, अतिरिक्त एसपी मोनिका ठाकुर, डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
वर्तमान में हड़ताल की वजह से जिले की कई सड़कों पर बस ही नहीं चली। गिनी-चुनी बस सड़कों पर दौड़ते दिखी। बसों की कमी के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब हड़ताल स्थगित हो गई है। सोमवार से पहले की तरह बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी।
प्रदेश ड्राइवर संघ के प्रदेश प्रभारी नोहर सिंह साहू ने कहा कि रविवार को प्रशासन से बात हुई और आश्वासन मिला। हमारी चार सूत्रीय मांगों को लेकर गृहमंत्री से विशेष चर्चा संघ के प्रदेश पदाधिकारी करेंगे। इस आश्वासन के बाद आंदोलन को स्थगित किया गया। अब गृहमंत्री से विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारी मांगों पर सहमति नहीं मिलती तो आंदोलन जारी रहेगा।
