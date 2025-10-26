CG News: रायपुर रूट पर बस सेवा 50% तक बंद, राजिम और सरायपाली रूट पर बसें न चलीं, यात्री परेशान…

ड्राइवर महासंगठन और महासमुंद के स्थानीय बस एसोसिएशन में दो फाड़ की स्थिति रही। स्थानीय संघों ने हड़ताल की अनुमति नहीं लेने की बात कही है। जिसके कारण हड़ताल में शामिल नहीं हुए। बसों का परिचालन नहीं होने से लोग भटकते रहे। मुख्य मांगाें में ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन, ड्राइवर की दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को 20 लाख मुआवजा, ड्राइवर के दुर्घटना में दिव्यांग होने पर 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की।