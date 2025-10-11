ज्यादा बारिश से धान की फसल खेतों में औंधे मुंह गिरीं, नदी नाले उफान पर

Crop Damage : बालोद जिले का मौसम एक बार फिर बदला। शुक्रवार-शनिवार बीती रात से जारी रिमझिम बारिश और सुबह 3 से 6 बजे तक तेज बारिश हुई। इस बार बारिश किसानों के लिए राहत नहीं बल्कि आफत बन गई है। क्योंकि तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। वहीं खेतों में बारिश का पानी भर गया है। खेतों में ही धान की फसल डूबी हुई है, जिससे धान की फसल खराब होने की स्थिति में है। वहीं दूसरी और कृषि व राजस्व विभाग भी अब बारिश से फसल नुकसान होने की जानकारी मंगा रहे हैं। मानसून की विदाई के समय हो रही बारिश किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। अधिकांश किसानों के खेतों में धान की बालियां निकल आई हैं और बारिश के कारण फसल खेतों में गिर रहे हैं। कृषि विभाग ने किसानों से कहा है कि धान की फसलों की देखभाल जरुरी है।