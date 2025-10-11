Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

ज्यादा बारिश से धान की फसल खेतों में औंधे मुंह गिरीं, नदी नाले उफान पर

शुक्रवार-शनिवार बीती रात से जारी रिमझिम बारिश और सुबह 3 से 6 बजे तक तेज बारिश हुई। इस बार बारिश किसानों के लिए राहत नहीं बल्कि आफत बन गई है। क्योंकि तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। वहीं खेतों में बारिश का पानी भर गया है।

2 min read

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Oct 11, 2025

शुक्रवार-शनिवार बीती रात से जारी रिमझिम बारिश और सुबह 3 से 6 बजे तक तेज बारिश हुई। इस बार बारिश किसानों के लिए राहत नहीं बल्कि आफत बन गई है। क्योंकि तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। वहीं खेतों में बारिश का पानी भर गया है।

Crop Damage : बालोद जिले का मौसम एक बार फिर बदला। शुक्रवार-शनिवार बीती रात से जारी रिमझिम बारिश और सुबह 3 से 6 बजे तक तेज बारिश हुई। इस बार बारिश किसानों के लिए राहत नहीं बल्कि आफत बन गई है। क्योंकि तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। वहीं खेतों में बारिश का पानी भर गया है। खेतों में ही धान की फसल डूबी हुई है, जिससे धान की फसल खराब होने की स्थिति में है। वहीं दूसरी और कृषि व राजस्व विभाग भी अब बारिश से फसल नुकसान होने की जानकारी मंगा रहे हैं। मानसून की विदाई के समय हो रही बारिश किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। अधिकांश किसानों के खेतों में धान की बालियां निकल आई हैं और बारिश के कारण फसल खेतों में गिर रहे हैं। कृषि विभाग ने किसानों से कहा है कि धान की फसलों की देखभाल जरुरी है।

बारिश से चौथी बार तांदुला ओवरफ्लो

जिले के सबसे बड़े तांदुला जलाशय के गेट को बंद कर दिया है। बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक से पानी की मांग ज्यादा आ रही थी, जिसे देखते हुए विगत लगभग एक माह से ज्यादा समय तक पानी आपूर्ति के कारण खोला गया था। पानी की पर्याप्त आपूर्ति के बाद अब तांदुला के गेट को बंद कर दिया गया है। तेज बारिश से तांदुला जलाशय एक बार फिर ओवर फ्लो हो गया है। सिंचाई विभाग के मुताबिक तांदुला जलाशय लगभग एक माह से भी लंबे वक्त से ओवरफ्लो है। यही नहीं तांदुला जलाशय के अलावा गोंदली, खरखरा व मटियामोती जलाशय भी बीते कुछ दिनों से लगातार ओवरफ्लो हो रहा है।

यह भी पढ़ें :

फसलों पर दवाई का छिड़काव कर सालाना पांच लाख कमा रहीं ड्रोन दीदी

खेतों में भरा पानी, फसलें डूबीं, किसान परेशान

इस बार समय-समय पर बारिश हुई तो किसानों को भी राहत मिली क्योंकि इस बार मानसून सीजन में धान की फसल की सिंचाई के लिए मोटरपंप की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब धान पकने की स्थिति में है तो बारिश ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। जामगांव बी व गुरुर क्षेत्र सहित बालोद ब्लॉक में भी कई किसानों की फसल बारिश डूब गई है।

बालोद में झमाझम, गुंडरदेही व गुरुर तहसील में कम हुई बारिश

शनिवार को हुई बारिश सबसे ज्यादा बालोद तहसील में हुई। यहां 51.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं डौंडीलोहारा में 30, डौंडी में 23.3, मार्रीबंगला देवरी तहसील में 25.7 मिमी बारिश व सबसे कम बारिश गुंडरदेही तहसील में 1.2, गुरुर में 9.8 व अर्जुंदा तहसील में 16.4 मिमी बारिश दर्ज की गई।

यह भी पढ़ें :

Water Supply Scheme : जलप्रदाय योजना का 80 प्रतिशत काम पूरा, 2026 में 146 गांव में होगी पानी सप्लाई

जलाशयों की स्थिति बेहतर, किसानों व जिले के लिए बड़ी राहत

सिंचाई विभाग के ईई पियूष देवांगन ने कहा इस बार अच्छी बारिश होने से जिले के तांदुला जलाशय सहित सभी प्रमुख जलाशय ओवरफ्लो हो रहा है। जलाशयों की बेहतर जलभराव के कारण इस बार किसानों के अलावा जिलेवासियों व पड़ोसी जिले के किसानों के लिए बड़ी राहत है। निस्तारी व पेयजल की समस्या भी नहीं होगी।

खेतों में भरे पानी को जल्द निकालने की व्यवस्था करें

वहीं जिला कृषि उपसंचालक आशीष चंद्राकर ने कहा कि खेतों में अगर पानी भरा हो, फसल डूबी हो तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द पानी खेतों से बाहर निकालें। ज्यादा दिन तक पानी के सम्पर्क में धान की बालियां आने से धान खराब भी हो सकता है। धान की सुरक्षा के प्रति गंभीरता बरतें। तेज बारिश से खेतों में भरे पानी में फसल डूबने की जानकारी मिली है। फसल सर्वे कराया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भिलाई स्टील प्लांट

big breaking

Big news

Breaking News

BSP

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Oct 2025 11:31 pm

Published on:

11 Oct 2025 11:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / ज्यादा बारिश से धान की फसल खेतों में औंधे मुंह गिरीं, नदी नाले उफान पर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

दीपावली से पहले प्रशासन सख्त! पटाखा दुकानों के लिए नई गाइडलाइन, अग्निशमन यंत्र और पानी रखना अनिवार्य…

दीपावली से पहले प्रशासन सख्त! पटाखा दुकानों(photo-patrika)
बालोद

फसलों पर दवाई का छिड़काव कर सालाना पांच लाख कमा रहीं ड्रोन दीदी

कृषि प्रधान बालोद जिले की पहली ड्रोन दीदी बघमरा निवासी रेखा साहू खुद आत्मनिर्भर हुईं। साथ ही अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाकर कुछ कर गुजरने के लिए उनके सपनों को उड़ान दे रही हैं।
बालोद

सुनसान घर से निकला खून का राज! कोटवारिन की हत्या कर लूटे जेवर, हाथ से ऐंठी नहीं निकल रही थी तो कलाई काट दी…

सुनसान घर से निकला खून का राज! कोटवारिन की हत्या कर लूटे जेवर, हाथ से ऐंठी नहीं निकल रही थी तो कलाई काट दी...(photo-patrika)
बालोद

रिपा सेंटर बंद, महिलाएं हुई बेरोजगार! 20 किमी पैदल चल कर पहुंचीं कलेक्टर ऑफिस, बाहर किया जोरदार प्रदर्शन

रिपा सेंटर बंद, महिलाएं हुई बेरोजगार! 20 किमी पैदल चल कर पहुंचीं कलेक्टर ऑफिस, बाहर किया जोरदार प्रदर्शन(photo-patrika)
बालोद

Dhan Kharidi 2025: 15 नवंबर से बालोद में धान खरीदी शुरू, 22 नए केंद्र बने… 31 अक्टूबर तक पंजीयन अनिवार्य

Dhan Kharidi 2025: 15 नवंबर से बालोद में धान खरीदी शुरू, 22 नए केंद्र बने... 31 अक्टूबर तक पंजीयन अनिवार्य(photo-patrika)
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.